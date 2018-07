Lijek od kanabisa i za glavobolju

Određena količina pripravaka na bazi kanabisa uništena je u ponedjeljak jer joj je istekao rok trajanja, doznajemo iz veledrogerija.

To potvrđuje da se pripravci slabo prodaju, a je li razlog previsoka cijena, rijetko prepisivanje recepata ili nešto treće, može se samo nagađati.

No, očito je da način na koji je legalizirana upotreba ovog pripravka za bolove koji su posljedica karcinoma, za spazme od multiple skleroze te u slučajevima HIV-a i jedne dječje epilepsije nije doveo do šire primjene u praksi.

Čepići, kapi, smola...

To bi se moglo promijeniti.

“Medicinsku uporabu kanabisa treba osuvremeniti”, složio se proteklog tjedna ministar Milan Kujundžić kad mu je dr. Ognjen Brborović kazao da su potvrđeni novi medicinski dokazi o uporabi kanabisa, a Povjerenstvo koje daje preporuke o upotrebi pripravaka već dvije godine nije sazvano.

Iščekujući od Ministarstva zdravstva termin za sastanak Povjerenstva za analizu i preporuke primjene indijske konoplje i kanabinoida u medicinske svrhe, kojem je na čelu, dr. Brborović iznosi što bi trebalo promijeniti u primjeni ovih pripravaka u praksi.

– Proširen je krug indikacija za pripravke od kanabisa na neuropatske bolove, tj. glavobolje i za neke epilepsije pa bismo to i mi trebali dodati. Nadalje, svaki bi liječnik s licencijom trebao moći napisati recept, a ne samo uzak krug specijalista koji sada to smije. Nije dobro ni da Imunološki zavod jedini smije uvoziti lijek, već bi to trebalo prepustiti standardnom lancu veledrogerija i ljekarni, i to u različitim oblicima: čepići, kapi, smola... Ovako imamo problem defekture i previsoke cijene. Na kraju bi Imunološkom zavodu trebalo omogućiti ili sadnju ili izradu preparata – naveo je dr. Brborović.

Inače, američka Agencija za hranu i lijekove objavila je da su odobrili prvi lijek kanabidiol, supstanciju marihuane, za liječenje dvaju rijetkih i teških oblika epilepsije u pacijenata starijih od dvije godine.

Novi lijek

Odobrenje Epidiolexa prvi je, piše u priopćenju, odobreni lijek koji sadrži pročišćenu supstanciju izvedenu iz marihuane.

– Kontrolirana klinička istraživanja sigurnosti i učinkovitosti lijeka zajedno s pažljivim revizijama kroz proces odobrenja Agencije najprikladniji je način da tretmani izvedeni iz marihuane dođu do pacijenata – piše u priopćenju spomenute Agencije gdje navode da je kanabidiol jedna od više od 80 supstancija marihuane te da za razliku od THC-a ne uzrokuje “podizanje raspoloženja”.

