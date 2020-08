Kuhari otkrivaju četiri trika za savršen burger: Meso okrenite samo jednom...

Burger je među najpoznatijim jelima brze hrane. Osim toga što su brzo gotovi i jednostavni za napraviti, burgeri su raznovrsni i mogu se sklapati na mnogobrojne načine. Stoga nije ni čudo da ovo popularno jelo ima svoj dan. Na današnji dan, 27. kolovoza, je Dan burgera, a evo što on predstavlja, prenosi Days of the year.

Dan burgera uspostavio se kako bi se proslavila ova omiljena hrana i sva mjesta koja ih čine. Dan burgera je stvoren da slavi savršenstvo ovog jednostavnog jela, koje je zapravo sendvič, ali se smatra da je cijeli obrok. No trenutno je u tijeku rasprava oko toga tko je zapravo izumio hamburger. Neki vjeruju da je on izumljen u Hamburgu, odnosno, meso koje bi postalo hamburger. Mljevena govedina nekad se smatrala otpadnim proizvodom, ostaci glavnih reznica koje su se tada prodavale jeftino. Danas je vrhunska mljevena govedina temelj najpopularnijih svjetskih jela. Počeo je kao hamburger odrezak, popularno jelo posluženo s više varijacija, ali jednog dana je pronašao svoj put do peciva, sreo sir i slaninu i nikad se nije osvrnuo. Međutim, drugi tvrde da je hamburger nastao s Louisom Lassenom, danskim imigrantom koji je napravio prvi burger 1900. godine u New Havenu, koristeći ideje koje je pokupio u Europi.

Iako na početku burgeri nisu bili slavni, postali su itekako popularni diljem svijeta. Samo se u Americi godišnje pojede 50 milijardi burgera, a u gradu Seymour u Wisconsinu čak postoji Kuća slavnih burgera. Gotovo 60 posto sendviča koji se prodaju diljem svijeta su zapravo burgeri, a McDonlad’s drži rekord najviše prodanih burgera - čak 300 milijardi. Ova tvrtka proda 75 ili više burgera svake sekunde.

Donosimo vam i neke savjete kako napraviti najbolji burger:

Koristite kvalitetno meso

Umjesto da kupujete meso u dućanu, gdje bi mljeveno meso moglo imati lošije dijelove govedine, posjetite mesnicu i tražite od mesara da vam samelje određen dio mesa. Također nemojte pretjerivati sa začinima, dovoljno je samo malo soli i papra, kako piše EatThis.

Pažljivo napravite pljeskavice

Burgeri su najbolji kada su svi jednake veličine, stoga je važno pravilno oblikovati svaku pljeskavicu. Kako biste bili sigurni da vam je svaki komad mesa jednak, možete koristiti i vagu. Također je pljeskavice najbolje oblikovati dok su hladne pa svoje meso držite u hladnjaku sve do trenutka korištenja.

Tostirajte pecivo

Nema ničeg goreg od gnjecavog i vlažnog peciva u burgerima, pa kako biste vi izbjegli taj problem, uvijek tostirajte peciva.

Meso okrenite, ali samo jednom

Najveća greška koju ljudi rade kod pripreme burgera je stalno okretanje mesa, tako svi sokovi iz mesa izlaze van i meso gubi sočnost i okus. Stoga stručnjaci preporučuju da meso pečete na jakoj vatri te okrenete samo jednom tijekom pečenja.

