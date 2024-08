Konoba Stara mlinica, Suđurađ: Riba s povrćem 23 eura, kolač 7

U Šipanskoj Luci nekoliko je izvrsnih restorana, poput onoga U Balda, kamo na objed rado dolazi "pola Dubrovnika". Mi smo na ručku ostali u Suđurđu, dobivši podjednako preporuka domaćih i za Staru mlinicu i za restoran Tri sestre, no u vreli ljetni dan presudila je udaljenost pa smo odabrali terasu uz more konobe u kojoj je prije tristotinjak godina bio mlin. Iako su recenzije ovog restorana mahom izvrsne i ovamo rado zalaze i nautičari, mi baš i nismo podijelili to oduševljenje hranom.

26.07.2024., Otok Sipan - Turisticka patrola i vecernjakove zvjezdice. Reportaza sa Sipana, mjesto Sudurad. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Porcija ribe s povrćem stoji 23 eura, kao i lignje na žaru kojih su u porciji dvije, s malo krumpira i blitve i kriškom tikvice. Kolači su po sedam eura. Pitali smo se što bi bilo da smo odabrali drugi restoran ili na ručak otišli u hotel "Božica", no to ćemo otkriti neki drugi put.