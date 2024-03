Knjižnica u SAD-u uvela novu 'valutu': Omogućili ljudima da zakasninu plate - fotografijom mačke!

Tko bi pomislio da bismo jednog dana mogli koristiti sliku mačke kao valutu? Pa, u nastojanju da potaknu korištenje knjižnice, Worcester Public Library u Massachusettsu prihvaća fotografije mačaka kao plaćanje za neizmirene kazne za izgubljene ili oštećene materijale iz knjižnice tijekom ovog mjeseca, piše NBC New York.

Službenici knjižnice kažu da je značajan broj mladih posjetitelja skupio naknade od početka pandemije i nadaju se da će program za fotografiranje mačaka potaknuti njihov povratak.

It seems everyone knows about our March Meowness program to forgive fees on lost and damaged books (we don't have late fines), but I've made all these adorable promos in @canva so I need to share them! #marchmeowness #worcesterma #catstagram #catsofinstagram pic.twitter.com/yja4HTig8R