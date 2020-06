Knjige, sat, odjeća za kuću: Na ovim stvarima nikada ne biste trebali štedjeti, evo i zašto

Ništa nije važno kao poštovanje prema samome sebi, a skloni smo tome da jako često ignoriramo sami sebe, svoje interese i potrebe, ali i da na njima štedimo. Spremni smo izdvojiti novac za partnera, djecu, prijatelje, ali za sebe ne. Ponavljate sebi "ne trebaju mi ove čizme, možda neki drugi put", ali zaista je bitno počastiti se ponekad. Ako to ne radite vrlo lako biste mogli prestati uživati u životu.



Bright Side otkriva na kojim stvarima ne biste trebali štedjeti novac.



Hobi

Stvari koje volite raditi u slobodno vrijeme odličan su način odmora i izražavanja sebe, a ima i bezbroj primjera gdje se hobi pretvorio u posao. Ako nešto toliko volite raditi, izdvojite i malo novaca za to. Loše je štedjeti na nećemo što vas čini sretnima, pa zato ako volite slikanje, izrađivanje, kuhanje... Nabavite svu potrebnu opremu i nemojte se ustručavati kupiti uvijek nešto novo za to.



Četka za kosu

Možete ići kod najboljeg frizera, koristiti najbolje boje za kosu i šampone, ali ništa od toga ne vrijedi ako nemate kvalitetnu četku za kosu. Trebali biste kupiti neku koja odgovara vašem tipu kose. Za kovrčavu kosu dobra je četka s različitom veličinom iglica, a za tanku i kraću kosu možete koristiti samo češalj.

Odjeća za kuću

Većina ljudi kod kuće nosi staru odjeću koja je zapravo za smeće i ne može se nositi van nikako. Takva odjeća često uništava samopouzdanje, a isto vrijedi i za donje rublje, tvrde psiholozi. Kada nosite udobnu odjeću koja dobra izgleda svom mozgu šaljete signale da uvijek zaslužujete najbolje.



Knjige

Dobra knjiga koja razvija maštu, popravlja vokabular ili odgovara na mnoga pitanja koja nas zanimaju zaista vrijedi i zato nemojte na njima štedjeti. Također, pomažu nam da se opustimo i stvaramo bolje vještine komunikacije.



Sat

Dobar sat može se nositi desetljećima, pogotovo ako je klasičnog izgleda. Ne morate kupiti Rolex ili Cartier, ali nemojte ni štedjeti na satovima. Oni srednjeg nivoa čija se cijena kreće od 700 do negdje 1500, 2000 kuna su odlični - imaju dobar mehanizam, kvalitetu i trajat će jako dugo.



Zubi

Popravljanje i sređivanje zubi danas jako puno ovisi o financijskoj situaciji. Cijene su visoke, pa ljudi odgađaju taj postupak godinama kako bi si priuštili neke druge stvari. Nemojte to raditi jer se ovdje ne radi samo o estetici, već i zdravlju. Također, prekrasan osmijeh dat će vam više samopouzdanja.