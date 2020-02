Zabranio kćeri (9) grickalice i upisao je na treninge, ljudi ga napali da je sebičan

Tridesetčetverogodišnji otac iz SAD-a otkrio je na platformi Reddit kako je, primjetivši njezin trbuščić, odlučio svoju devetogodišnju kćer 'staviti' na režim prehrane. Ukinuo joj je sve grickalice, smanjio količinu porcije i upisao na treninge. Njegova djevojčica, koju je imenovao samo s M, plakala je u strahu da će je ljudi mrziti zbog debljine. Majka je zabranila viđanje bivšeg supruga i njihove kćeri dok on ne promjeni stavove.



Otac se branio tvrdeći da je imao najbolju namjeru, ali korisnici Reddita oštro su ga osudili. Objasnio je kako je mislio da njegova bivša supruga ne živi zdravi život s kćeri, te kako 90 minuta aktivnosti tjedno nije dovoljno za devetogodišnju djevojčicu. Nakon što majka djevojčice nije prihvatila njegove savjete, on je odlučio uzeti stvar u svoje ruke smanjivši porcije kćeri tijekom njezina boravka kod njega. Također joj je počeo pakirati laganiji ručak za školu kao što su mrkve, jogurt i pileća prsa - nije joj dozvolio da ga kupuje sama jer je znao da neće biti tako zdrav.



Osim prehrane, promjenu je unio i u njezinu fizičku aktivnost, pa ju je odveo u teretanu na treninge roditelja i djece četiri puta tjedno. Objasnio joj je to kao rad na sebi za budućnost i psihičku i fizičku aktivnost.

Kako možete saznati ima li vaše dijete poremećaj u prehrani?

Stvari su eskalirale kada je djevojčica otišla prespavati kod prijateljice, a on joj je spakirao humus i povrće za užinu. "Malo se bunila što nema slatkiša, ali nije bilo ništa strašno", tvrdi otac. Nije očekivao da će ga bivša žena idućeg dana nazvati uzrujana i reći mu kako su djeca uspoređivala svoje grickalice za gledanje filma, a M je drugima rekla kako će biti nezdravi i debeli zbog onoga što su im roditelji spakirali. Dodala je još da ona mora jesti povrće kako bi izgubila na težini i kako ne smije jesti kokice, a otac tvrdi da joj tako nešto nikada nije rekao. U trenutku kada je odbila jesti pizzu, roditelji njezine prijateljice nazvali su njezinu majku koja je odmah došla po nju.



Djevojčica je plakala govoreći kako se boji jesti bilo što nezdravo jer će se udebljati, a onda će ju svi mrziti. Ispričala je majci kako se hrani kod oca i kako odlazi na treninge. Otac je pokušao majci sve objasniti, ali ona mu je zabranila viđanje sve dok ju ne prestane 'emotivno uništavati'.



Otac tvrdi kako njegova kćerćica nije potpuno zdrava jer je očlito da ima višak kilograma, a korisnici Reddita napali su ga da će na ovaj način M razviti poremećaj u prehrani.



"Čovječe, njoj je devet godina. Možda je malo punija, ali plakala je i plašila se hrane. Uništavaš joj život."



"Ne bi trebao uopće biti blizu kćeri dok ne riješiš svoje probleme. Tek joj je devet godina!"



"Zapravo, mislim da te uopće nije briga za njezino zdravlje. Samo ti je bitno kako ju drugi gledaju."



"Ovo je grozna lekcija djetetu i definitivno plodno tlo za razvijanje poremećaja u prehrani u budućnosti. Kontrola porcija je dobra stvar, jesti zdravo je bitno, ali dovesti ih do toga da se boje hrane je jako loše."