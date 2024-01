Otkazala je spoj dok je muškarac već bio na putu prema njoj: ‘Njegova poruka me šokirala!’

Utsha Saha, koja se na TikToku zove @shahutasaha, objavila je video na platformi u kojem objašnjava zašto je otkazala spoj dok je muškarac već bio na putu po nju."U šoku sam i moram reći ljudima što se upravo dogodilo", rekla je Saha iz Londona u svom videu koji je prikupio više od 4,5 milijuna pregleda otkako je objavljen prošlog siječnja.

“Odjevena sam za večeru, a ovaj čovjek je na putu, rezervirao je večeru i dolazi po mene”, nastavila je prije nego što je otkrila njegov veliki promašaj, piše NY Post.

Kad je bio na samo 30 minuta od njezine kuće, Saha je rekla da joj je poslao sljedeću poruku: “U redu, ti plitka k**o, ne osuđuj moj auto. Imam ga od svoje 18. godine i nitko zapravo nema auto u Londonu.” Nepoštovanje tog čovjeka bilo joj je užasno, pogotovo jer su se tek upoznavali. “On je muškarac od 30 i više godina koji ima normalnu karijeru. Jedva da imamo prijateljski odnos. Ovo nam je tek drugi put da zajedno večeramo”, objasnila je.

Rekla je da bi se, čak i da su se poznavali dulje, osjećala neugodno, te je rekla: "Sa svojim prijateljima gotovo nikada ne upotrebljavam psovke." Nije bila sigurna što učiniti, obratila se mlađem bratu koji joj je savjetovao da otkaže spoj. U početku se osjećala loše zbog otkazivanja jer je on već bio na putu, ali je ipak odlučila ne ići.

“Tada sam pomislila, ovo nije u redu, imam neke standarde. Ne želim večerati s nekim tko naziva tako", dodala je. Kad je stigao do nje, rekla mu je da je spoj otkazan i on je otišao, ali ne bez da ju je nazvao i žalio se kako je to "nepristojno", na što mu je ona poklopila slušalicu kad mu je rekla kako se osjeća.

Zatim je promijenio način razgovora i poslao joj ogromnu ispriku 10 minuta kasnije. “Ovo je odrastao muškarac stariji od 30 godina koji misli da je u redu nazvati ženu k***m prije nego što dođe po nju i odvede ju na večeru." Rekla je i da joj je otkazivanje spoja omogućilo da upozna nekog zgodnijeg. "Znaš što? Kad se jedna vrata zatvore druga se otvore, jer još jedan slatki dečko planira sljedeći spoj za nas. Pouka priče je da se ne morate bojati otkantati ljude na prvom spoju jer ovo zaista nije bilo u redu”, dodala je.

Komentatori ispod njezinog videa hvalili su je jer se zauzela za sebe i postavila zdrave standarde. “Samo vam je odlučio dati crvenu zastavicu na pladnju odmah i tada”, napisala je jedna osoba. “Ako mu je u redu da te tako nazove iz 'šale', ZAMISLI kako bi te tek nazvao u svađi. Izbjegla si metak”, dodao je netko drugi.

