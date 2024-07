FOTO Hrvatsko 'Zloselo' u kojem sunce i more nisu skupi kao na ostatku obale: Noćenje se može naći i po 20 eura

U uskoj uličici na konopima rastegnutima između starih kamenih kuća vise ručno rađeni tabletići raznih veličina i mustri. No u pirovački stari grad nije ih "donio" Baby Lasagna trend, već su miljei, kako ih ovdje zovu, bili tu i prije, kao dekoracija koju je postavio vlasnik lani otvorenog "Dalmatinskog pijata", konobe s jednostavnom ponudom tradicionalnih domaćih jela začinjenih vrhunskim maslinovim uljem vlasnika.

Fotkanje nasuprot Mojstera

Unutar starih zidina "Dalmatinski pijat" jedina je konoba i mnoge stare kamene kuće tu vape za obnovom. S vanjske strane stare jezgre pomno je uređena konoba "Vesela", sva u cvijeću, i naslonjena na Vrata sela, prepoznatljivi simbol Pirovca, iz vremena kad je još bio otočić na koji se ulazilo pokretnim mostom. Vrata sela dobila su i svoju drvenu repliku, Instagram photo spot, i kroz njih se vidi stari grad. Drugo mjesto za fotografiranje nalazi se na uređenoj plaži Lolić nasuprot otočića Mojster, koji Pirovčani zovu Otok ljubavi. Tu je postavljena Klupa zaljubljenih s velikim crvenim srcem na naslonu kroz koje se vidi Mojster. Oko srca parovi su lokotima zaključali svoju ljubav, no na klupi je ugrađena i pila, da prepilite lokot ako ljubav "pukne". Takav slučaj još nije zabilježen, a lani je kod ove klupe pala i prva prosidba. Budući mladoženja nazvao je direktora Turističke zajednice Igora Bergama i rekao mu za svoj plan pa se Bergam uprizorio na plaži s društvom. Glumeći kupače, snimili su romantični trenutak, i kad je Ferry, mladi Nizozemac hrvatskog podrijetla, kleknuo i kad je njegova iznenađena odabranica Klaudija rekla da.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Svega kod nas ima – smije se Bergam, vodeći nas do klupe na kojoj se već nakupio popriličan broj lokota. Malo dalje od tog mjesta kupa se Mara Barić. Zanimljivo, kad je prije 40 godina došla raditi u Pirovac nije znala plivati. Odabraniku Pavu, s kojim se spremala na Otok ljubavi, nije željela reći da ne zna pa se zorom iskradala kroz prozor i učila držeći se za konope barki. Danas Maru ne možete istjerati iz mora ni ljeti, a ni zimi.

– More je kod nas oko četiri stupnja toplije nego u ostatku županije pa sezona može početi ranije i trajati dulje – kaže Bergam.

Sezonu je produljila i prije pet godina otvorena marina. Ponudu upotpunjuju vinari i maslinari, ovdje je Đani Lazar otvorio prvu kušaonicu maslinova ulja u županiji, a njegovo je ulje, baš kao i ono OPG-a Uroda, nagrađivano i na svjetskim natjecanjima u New Yorku. Ljeti je Pirovac pun događanja uistinu za svačiji ukus pa koncerte imaju i rock izvođači i klape, održavaju se i koncerti klasične glazbe, trešti elektronička glazba... Pirovčani imaju filmski festival, ovdje se održava najstariji blues festival, no posebno su ponosni na svoj Puhački orkestar, osnovan još 1957. Kroničar mjesta, barba Frane, od samoga osnutka orkestra bilježi svaki njegov pokret. Ispisao je već metre i metre bilježnica.

Noćenja i za 20 eura

Zanimljivosti iz ovoga maloga mista koje se do prije manje od stotinu godina zvalo Zlosela ima napretek, a s obzirom na to da ovdje sunce i more nisu skupi kao i na drugim dijelovima obale, domaći su gosti po turističkim statistikama dolazaka i noćenja na visokom drugom mjestu:

– Kod nas noćenje po osobi možete naći za 20 do 50 eura – govori Dijana Kurtov-Čubrić, vlasnica turističke agencije "Makirina", najdugovječnije agencije u Pirovcu otvorene prije točno 30 godina, kada je njezina primarna djelatnost bila najam apartmana. Taj su dio agencijskog posla danas "preotele" digitalne platforme pa Dijana u agenciji prodaje izlete, autobusne karte, suvenire...

– Nastojimo gostima omogućiti što ugodniji odmor – dodaje.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost: 10 Čistoća i urednost mjesta: 9 Plaže: 9 Raznolikost smještaja: 9 Kvaliteta ugostiteljske ponude: 9 Sadržaji za djecu: 9 Događanja: 10 Opskrbljenost: 10 Autohtonost: 8 Opći dojam: 8 Ukupna ocjena: 91