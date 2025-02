Kako parovi u Hrvatskoj dijele novac kad žive skupa? 'Sav novac koji zaradi ona ili ja je dostupan oboma'

U današnjem društvu, gdje su zajednički život i dijeljenje financijskih obaveza postali uobičajeni, mnogi se parovi suočavaju s izazovima ravnomjerne raspodjele troškova i kućanskih poslova. Jedna korisnica Reddita podijelila je svoje frustracije u vezi s neravnomjernim doprinosom svog partnera, što je potaknulo širu raspravu o ovoj temi.

Korisnica je istaknula da, iako ona i njezin partner dijele troškove stanarine i režija na pola, situacija s nabavkom hrane nije tako uravnotežena. Dok ona često potroši značajne iznose na tjednu kupovinu, njezin partner doprinosi minimalno, kupujući samo osnovne namirnice.

– Voljela bih da netko kaže na koji način, tj. dijelite li financije i pomaže li vam druga polovica. Primjer: plaćamo stan i režije pola-pola jer živimo u najmu. No, ja potrošim više na hranu nego on, i to me jako živcira. Ja odjednom potrošim 200 eura na hranu i sve se brzo pojede, a kad dođe red na njega, on kupi doslovno četiri šnicle i kaže: "Bio sam u mesnici." Ili ode u dućan, frižider nam je prazan, a on donese litru ulja i mlijeko. Koji ku*** da radim sa šniclom i mlijekom?! (Oprostite na psovanju.)

I onda opet sve ja financiram jer sam gladna, a ne da mi se komunicirati s njim, jer će njegov odgovor biti: "A što da kupim?" U početku mi to nije toliko smetalo jer sam mislila da možda nema novca, ali sada vidim da me pravi budalom jer sve trpa na štednju.

Također, kućanski poslovi su u početku bili podijeljeni pola-pola, ali on ih obavlja toliko sporo i traljavo da bih mu najradije opalila šamarčinu i poslala ga doma mami. Na početku se trudio, ali jednostavno je prestao.

Radim, moje smjene su duže od njegovih, i već mi je dosta. Dođem doma u pola šest popodne, a onda na sve to moram kuhati, čistiti i peglati jer sam, očito, idiot. I onda, kad na kraju dana krepan padnem u krevet, on dođe i pita: "Trebaš li pomoć?" Imam osjećaj da me je** u mozak. Ako kažem da mi je dosta i da želim da se raziđemo, onda kuka, moli, obećava da će se promijeniti. To traje tri dana, pa sve ispočetka. Jednostavno sam umorna, vidim da je ovo začarani krug i želim prekinuti.

Problem je što smo se uselili zajedno i imamo ugovor o najmu. Ja trenutno nemam novca da financiram polog u visini dvostrukog najma kako bih potražila drugi stan. Jednostavno si ga ne mogu priuštiti. Jedini razlog zašto sam još uvijek u ovoj vezi je taj što bi, u slučaju prekida, on rekao: "Ti idi, ja ostajem." A što mi onda preostaje? Poludjet ću.

Zanima me, doprinose li drugi muškarci zajednici i pomažete li svojim ženama, ili ja živim u krivom vremenu pa se nadam nepostojećoj pomoći? Ne znam ima li uopće spasa ovakvim odnosima ili bih jednostavno trebala otići. I da, nemamo 50, nego smo u ranim 30-ima – napisala je korisnica.

Njezina objava brzo je izazvala burne reakcije drugih korisnika, od kojih su gotovo svi stali na njenu stranu te osudili partnera za ovakvo ponašanje.

– Prekini tu vezu. Prije djeteta i braka smo živjeli isto kao i sad - sve smo dijelili. Kad sam ja imala za kiflu, imali smo kiflu oboje, kad sam imala za big mac, jeli smo ga oboje, kad je on imao više, imali smo oboje. Ako ja nešto ne stignem obaviti, obavi on. Jedino se ne petlja u veš, to mu ne dam, a on meni ne da čišćenje podova, ostalo sve radimo kako tko stigne. Dođe i vidi da treba oprat suđe, dođe i opere ga, ne pravi se mutav i lijen – otkrila je jedna korisnica.

– Sav novac koji zaradi ona ili ja je dostupan oboma. Ona ima dodatnu karticu za moj tekući, kao i ja za njen. Računi, špeceraj, putovanja i ostalo se plaćaju sa iste hrpe. Nema mojih ili njenih novaca, samo naš. U braku smo punih 20 godina – kaže jedan korisnik.

– Ja brinem o režijama, ona o špeceraju. Još dodam njoj na račun da bude podjednako. Ona kuha, ja perem suđe. Ona brine o vešu, ja o smeću. Peglamo svatko svoje. Ja popravljam krevet, ona mijenja posteljinu. Dovedi svojeg ljenivca u red – dodao je drugi.

– On plaća stambeni kredit i režije. Ja rješavam odjeću – svoju, njegovu i dječju. Hranu plaća onaj tko je u tom trenutku bliže POS-u ako smo zajedno, ali većinom to rješavam ja jer se njemu ne da ići u dućan. On mjesečno plati više, ali više i zarađuje. Što se tiče čišćenja, svakodnevno održavanje je moja odgovornost, dok je tjedno generalno čišćenje obiteljska aktivnost koju odrađujemo zajedno. Peglam ja jer me to opušta – kaže jedna korisnica.

– Cura i ja imamo slične plaće. U dućan idemo zajedno s popisom, platimo pola-pola ili onaj kome je taj mjesec ostalo više novca. Račune također dijelimo na pola. Ona više čisti i pere podove, dok ja usisavam, popravljam stvari i pomažem što god treba. Kuhamo zajedno jer oboje volimo kuhati, a suđe riješimo skupa u tri minute. Mislim da ti nemaš dečka, nego parazita koji se hrani i živi na tvoj račun. Takav se neće lako promijeniti. Sretno! – dodaje jedan korisnik.

– Stara, tip je debil. Kažem ti to kao muškarac. Žena i ja smo u 30-ima – ja imam 30, ona 35. Imamo djecu i sve radimo pola-pola. Ok, ona kuha jer bolje kuha, ali ja čistim kuhinju i spremam suđe. Usisavanje, pranje rublja, stavljanje u sušilicu ili perilicu radimo po potrebi – kad vidimo da je košara puna, netko od nas to riješi. Ona ima moju karticu i kad treba, kupuje preko nje ako je njezina prazna – ili obrnuto. Kad ide po namirnice u Sloveniju ili Trst, ode sa starom i opremi kuću, a ja sam s klincima doma. I to je samo jedna od milijun stvari koje radimo ravnopravno. Ja nisam u hotelu da mi žena mora sve raditi, isto kao što nije ni ona. Što prije se makneš od tog parazita, bit će ti bolje u životu – savjetovao ju je drugi korisnik.

– Kad ja kuham, kupujem što mi treba, 2-3 dana u tjednu. Ona plaća režije i obavi tjedni šoping, ja platim Netflix, kablovsku i internet. Ona potroši nešto više, ali ja kupujem veće stvari, TV, laptope, mobitele, bijelu tehniku. Ona plaća registraciju i tehnički (jer auto je na njeno ime), ja plaćam pranje, servise i gorivo – otkrio je još jedan korisnik.

– Nema tu tvoje moje, sve je to naše i tako već 35 godina. Ako se tako ne ponaša onda je totalno nezreo za zajednički život ili te debelo iskorištava dok ne nađe drugu žrtvu – zaključila je jedna korisnica.