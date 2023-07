Kada kupujete namirnice, izbjegavate ovih 6 stvari: 'Da ne biste potrošili previše, a kupili premalo'

Čak i ako ste prije uživali u planiranju obroka i kupnji namirnica, s vremenom vam je vjerojatno i odlazak u trgovinu postao rutina i samo još jedna od stvari koje trebate napraviti kada brinete za dom i obitelj. Osim toga, s vremenom kako poslovi postanu rutina, postepeno usvajamo i neke navike koje nam pomažu da ih obavljamo, no one nisu nužno dobre, a često zbog njih samo gubimo vrijeme i rasipamo novac. Zbog toga stručnjaci na portalu Real Simple savjetuju da ih se riješimo, a evo koje su: Kupujete gladni: Odlazak u trgovinu s praznim želucem često je recept za donošenje loših i ishitrenih odluka. To je potvrdila i studija koja je 2018. objavljena u medicinskom časopisu Plant Cell a koja objašnjava da kada uđemo gladni u trgovinu, na našu kupnju više utječu naše tadašnje želje nego nutritivna vrijednost i promišljena kupnja. Ako morate ići u kupnju u vrijeme obroka, pojedite neki zdravi međuobrok (s proteinima i vlaknima) koji će vas zasititi.

Kupujete bez popisa: Popis se može raditi prema obrocima koje planirate, sastojcima koje trebate nadoknaditi, sezonskim proizvodima koje želite iskoristiti ili detaljnim receptima koji jedva čekate isprobati. Kako god ga radite, da si olakšate, organizirajte ga po tri kategorije: 'na polici, u hladnjaku i smrznuto, a u svom telefonu držite popis stvari koje svaki tjedan iznova kupujete (npr. jaja, jogurt,, mrkva, umak od rajčice...), tako da ih možete dodati na svoj popis.

Kupujete samo organske proizvode: Organska hrana svakako ima svoje prednosti, ali obično je skuplja i ne vrijedi uvijek koliko košta. Ako organski proizvodi ne odgovaraju vašem budžetu, imajte na umu samo da je bilo kakvo voće i povrće bolje od nikakvog, a ono koje zaštićeno debelom i nejestivom korom (avokado, banana, mango), ne treba biti i organski uzgojeno.

Ne mislite kako ćete nositi namirnice kući: Bilo da hodate, vozite bicikl ili ste s autom, unaprijed razmislite o tome kako ćete svu tu hranu prenijeti s jednog mjesta na drugo. Spakirajte vrećice za višekratnu upotrebu kako biste izbjegli kupnju novih i vodite računa o smrznutim, kao i no toplim namirnicama koje trebate donijeti doma. .

Birate snižene artikle koji nisu nužno i dobri: Ako ih možete izbjeći, čuvajte se namirnica na velikim sniženjima jer se cijena spušta kako im se rok bliži kraju, a njihova izloženost različitim temperaturama može dovesti do rasta bakterija i trovanja hranom. Obavezno pomirišite sve s bliskim rokom trajanja .

Kupujete stvari na veliko, a nećete ih na vrijeme potrošiti: Kupnja na veliko može izgledati isplativo jer su veće količine često jeftinije, no nemojte bacati novac ako nećete sve stići iskoristiti i napravite brzi izračun: koliko je dugo nešto dobro i koliko toga ćete upotrijebiti. Brašno je npr. na polici dobro šest mjeseci do godinu dana i do dvije godine u zamrzivaču, no zapitajte se treba li vam ga stvarno vreća i hoćete li sve prije isteka roka stići potrošiti...

