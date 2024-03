Jeste li znali? Ovih sedam iznenađujućih stvari dogode se vašem tijelu odmah nakon seksa!

Željeli bismo reći da je sve u seksu uvijek divno i savršeno, ali ponekad se dogode čudne stvari. Možda ćete se nakon toga osjećati pomalo čudno ili ćete vidjeti čudne fizičke reakcije. Možete čak osjetiti peckanje ili bol. Prema Američkom koledžu ginekologa i opstetričara, čak 75 posto žena iskusit će bolan seks u nekom trenutku svog života, piše Your Tango.

Pitali smo stručnjake i seksualne terapeute o tome što se događa kada imate seks, prije, tijekom i poslije, kao i kako odrediti trebate li liječniku ili je to prirodna reakcija vašeg tijela. Što se događa s vašim tijelom prije seksa? Vaše tijelo oslobađa više dušikovog oksida: Dušikov oksid izaziva učinke poput povećanja protoka krvi u različite dijelove tijela poput vagine, grlića maternice i penisa. Ovo je dio u kojem muškarci povećavaju krvni tlak u svom penisu kako bi dobili erekciju.

Dolazi do širenja: Ovo je posebno za žene. Prije spolnog odnosa, vagina će se proširiti, a vaginalna cijev će se proširiti. Svrha je da penis lakše stane unutra, uz što manje boli.

Dijelovi spolnih organa nateknu: Kod muškaraca će penis nateći i postati malo uspravniji. Kod žena, klitoris, male usne (unutarnje vaginalne usne), stijenke vagine, a ponekad i dojke obiluju krvlju.

Tijelo postaje seksualno uzbuđeno: Počinjete osjećati kako napetost raste u tijelu, bez obzira na to jeste li muškarac ili žena. Testisi muškaraca su privučeni skrotumu, a penis je potpuno uspravan. Bradavice također mogu postati uspravne i osjetljive, dok se vaginalno podmazivanje povećava, a vagina se izdužuje i širi kako bi napravila mjesta za penis. Ovo je prvi veći dio ciklusa seksualnog odgovora.

Što se događa s vašim tijelom tijekom seksa? Ubrzava vam se broj otkucaja srca, kao i mnoge druge stvari: Otkucaji srca, puls, disanje i krvni tlak se povećavaju tijekom seksa. Sve što vam ubrzava otkucaje srca računa se kao kardio, a seks je izvrsna tjelovježba, sa svakim orgazmom ekvivalentnim između 60 i 100 kalorija. "Što ste energičniji tijekom treninga, to ćete imati više kardio dobrobiti i vaše srce će jače i dulje pumpati. Još jedan čest razlog za ubrzan rad srca je dehidracija, pa će vam povećanje unosa vode nakon snažnog seksa pomoći da dobijete ohladili ste se i vratili na pravi put", savjetuje kardiovaskularni kirurg David Greuner iz NYC Surgical Associates.

Vaše tijelo postaje rumeno: Tijekom seksa može se pojaviti "seksualno crvenilo" na oba tijela zbog vrućine i porasta tjelesne temperature. Možete primijetiti crvenilo ili crvenu ili ružičastu boju na trbuhu, prsima, ramenima, vratu ili licu.

Napeti ste: Mišići su napeti u bedrima, bokovima, rukama i stražnjici. Ovdje ponekad možete imati grčeve ili se mogu pojaviti grčevi.

Na kraju doživite orgazam... ili ne: I muškarci i žene doživljavaju niz kontrakcija u genitalijama dok doživljavaju vrhunac. "Niz ritmičkih kontrakcija događa se u mišićima maternice, vagine i dna zdjelice. Seksualna napetost uzrokovana vođenjem ljubavi ili samostimulacijom se oslobađa, a mišići u cijelom tijelu se mogu stezati. Osjećaj topline obično izvire iz zdjelice i širi se cijelom cijelo tijelo", kaže Greuner.

Što se događa sa ženskim tijelom tijekom seksa? Ženino će tijelo crvenjeti i biti napeto dok ne bude spremna za orgazam. Kod žena se prva trećina vaginalnih stijenki ritmički skuplja svakih osam desetinki sekunde, što je ono zbog čega se žene osjećaju dobro tijekom orgazma. Mišići maternice također se kontrahiraju, ali su ženi jedva primjetni.

Što se događa kada je žena seksualno uzbuđena? Kad žena postane seksualno uzbuđena, njezin puls i otkucaji srca se ubrzaju, a krvni tlak raste. Ženine krvne žile se šire, uključujući i one u genitalijama. Njezina vagina i vulva nateknu i postanu mokre kako bi pomogle podmazivanje genitalnog područja za penetraciju.

Što se događa s tijelom muškarca tijekom seksa? Muškarčevo će tijelo također pocrvenjeti i biti napeto, ali će mu penis pulsirati dok mu krvni tlak raste tijekom seksa. Kod muškaraca, sjemena tekućina će se skupljati u bulbusu uretre prije nego što sjeme ejakulira iz penisa na svom vrhuncu. Kontrakcije se javljaju u penisu tijekom cijelog orgazma, izazivajući seksualni užitak.

Što se događa s vašim tijelom nakon seksa? Obilno se znojite: Nakon naporne vježbe možete se jako znojiti dugo vremena. "Kao i sa svim oblicima tjelovježbe, seksualna aktivnost uzrokuje porast tjelesne temperature. Vaše srce će usporiti nakon seksa i isporučiti manje krvi u kožu. Kako se toplina nakuplja u vašim mišićima, to uzrokuje porast vaše krvne temperature, što je zašto se možete puno više znojiti nakon seksa nego tijekom", dodaje Greuner.

Možete osjetiti dugotrajnu bol u zdjelici: Osjećaj boli u zdjelici i pritiska može potrajati i nakon spolnog odnosa, a neki su uzroci manje ozbiljni od drugih. "Posebno kod žena koje su imale djecu, stanje koje se naziva 'sindrom zagušenja zdjelice' može uzrokovati jaku bol, osobito na lijevoj strani, a najčešće kod dublje vaginalne penetracije", upozorava Greuner. "Situacija slična proširenim venama može se pojaviti u zdjelici, a zbog hormonalnih valova koji se javljaju tijekom spolnog odnosa, vene mogu postati nabrijane, što dovodi do povećane osjetljivosti i boli. Iako to nije opasno stanje, možda biste trebali otići na pregled ako bol koči vaše zadovoljstvo."

Mogli biste krvariti: Ponekad mislite da vam je menstruacija završila i te kontrakcije izbacuju još nekoliko posljednjih kapi. Ali nema razloga za brigu. Međutim, ako se to često događa, posjetite svog liječnika za liječnički savjet; to bi mogla biti različita stanja zdjelice. "To može biti potpuno normalno; prilično je nevjerojatno da vaše tijelo zna što treba učiniti svaki mjesec. Ali ako potraje, dobra je ideja razgovarati s liječnikom kako biste bili sigurni da to ne uzrokuje neko drugo stanje zdjelice", savjetuje OB/GYN dr. Lisa Masterson. Krvarenje nakon seksa ne događa se često, ali može nastati od grubog seksa.

Osjećate peckanje: Nije baš uobičajeno, ali ne znači ništa strašno ako se dogodi. To samo može značiti da vam je vagina upaljena. Ali ako ste zabrinuti da se radi o SPI ili ako se simptomi nastave, posjetite svog liječnika. "Ništa ne smije peći na tom području. Dakle, ako peče i boli, obratite se liječniku", upozorava Masterson.

Vaš vaginalni sekret se povećava: Nakon spolnog odnosa, prekomjerna vaginalna sekrecija je normalna. "To znači da ste možda doživjeli orgazam. Vaše tijelo je upravo izlučilo puno 'sokka za sreću'", kaže dr. Renjie Chang. Kod starijih žena nakon menopauze, zbog smanjenja estrogena u tijelu, vaginalni sekret postaje manji, što uzrokuje suhoću i atrofiju (skupljanje) vagine.

Dobivate grčeve: Bolan seks se ne događa često, ali ponekad se dogodi. To su ponekad samo grčevi zbog kontrakcija maternice povezanih s vašim orgazmom i nije razlog za brigu.Međutim, ako se to događa stalno, razgovarajte sa svojim liječnikom. Mogli biste imati fibrome ili druge ozbiljnije probleme, poput raka maternice.

Nakon što je seks gotov, odvojite trenutak da vidite je li sve u redu. Ima li negdje boli? Krvarite li? Što je neugodno? Uvjerite se da ste vi dobro, a zatim provjerite je li i vaš partner dobro. Ponekad mentalno zdravlje muškaraca naglo pada nakon seksa. Nova studija zamolila je 1208 muškaraca da ispune anonimni online upitnik o svojim osjećajima nakon seksa. Istraživači su otkrili da je 41 posto reklo da osjeća simptome postkoitalne disforije (PCD). Simptomi su varirali od "ne želim da me se dodiruje i želje da napustim prostoriju, do osjećaja iznerviranosti, vrpoljenja, bez emocija, pa čak i praznine". Muškarci se također osjećaju pospano nakon seksa i za to postoji dobar razlog. Prema Live Scienceu, "tijekom muške ejakulacije otpušta se koktel moždanih kemikalija — a jedan od tih hormona zove se prolaktin. Iako je prolaktin povezan s osjećajem seksualnog zadovoljstva i refraktornim razdobljem kod muškaraca, to je također hormon koji je prisutan u više razine tijekom spavanja."

