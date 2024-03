'Izgubila sam nevinost s prijateljičinim tatom i sada ne želi imati ništa sa mnom'

Veze s velikom razlikom u godinama mogu izazvati kontroverze, osobito ako se par poznaje već neko vrijeme. Tako se savjetnici za odnose iz Metroa javila čitateljica koja svog starijeg partnera poznaje od djetinjstva - on je tata njezine dobre prijateljice. Par je zajedno u tajnosti 11 mjeseci, ali iako ona želi priznati njihovu vezu, on nije baš voljan sve otkriti.

‘Proteklih 11 mjeseci bila sam u vezi s mnogo starijim muškarcem, ali sada mislim da me se pokušava riješiti. Poznajem ga veći dio života jer je tata moje prijateljice, ali naš je odnos postao romantičan tek otkako sam prošle godine napustila školu’, objasnila je djevojka.

VEZANI ČLANCI:

‘Oduvijek je želio našu aferu držati u tajnosti, ali sada se osjećam spremnom otvoreno govoriti o tome, a čini se da je to uzrok problema. Kaže da se ne smijemo previše otkrivati jer je između nas 20 godina’, dodaje, ‘Njegovo je mišljenje da bi nas ljudi osuđivali, ali on je razveden tako da ne radimo ništa loše. Mislim da bi ljudi trebali gledati svoja posla budući da smo oboje odrasli i volimo se’.

‘Bila sam djevica dok nisam imala seks s njim, tako da je ovo što imamo vrlo posebno za mene. Naučio me toliko toga, ne samo o seksu nego i o životu općenito, a dečki mojih godina u usporedbi s njim izgledaju kao blesava mala djeca’, priznaje, ‘Moja prijateljica živi s mamom pa ne zna ništa o tome, i iako bi to u početku moglo biti šok, sigurna sam da bi se navikla na tu ideju. Moji roditelji su zajedno i sretni, tako da ne tražim očinsku figuru ili nešto slično. Samo želim otvoreno govoriti o našoj ljubavi’.

Savjetnica za odnose, Laura, poručila joj je: ‘Ovaj muškarac je vaša prva ozbiljna ljubav, pa nije ni čudo što imate tako intenzivne osjećaje prema njemu. Ali, čini se da on ne osjeća isto i u tome leži problem. Razlika u godinama sama po sebi nije bitna, ali bojim se da te je tvoja mladenačka nevinost navela da se zaljubiš u tipa koji te neće usrećiti’.

VEZANI ČLANCI:

‘Nema sumnje da ima površinski šarm i samopouzdanje starijeg muškarca i možda su vaša seksualna iskustva bila prekrasna, ali usuđujem se reći da je nešto pomalo jezivo u vezi s njim. Mnoge djevojčice izrastu u prekrasne žene, ali zasigurno bi većina muškaraca bila dovoljno odgovorna da se kloni prijateljica svoje kćeri’, dodaje.

‘Privlačenje prekrasne mlade žene možda je za njega predstavljalo ego-trip, ali zvuči kao da pokušava izaći iz veze. Iako je teško, trebali biste mu dopustiti, jer je shvatio da to dugoročno neće funkcionirati, čak i ako to još ne vidite. Što se tiče ideje da će vas ljudi osuđivati ​​- on je vjerojatno više zabrinut za svoj imidž nego za bilo kakvu bol koju možete pretrpjeti’, poručuje.

‘Mnogi parovi s razlikom u godinama imaju prekrasne zajedničke živote, ali čini se da će vam ovaj muškarac vrlo brzo slomiti srce. Nemojte čekati da se to dogodi; morate skupiti hrabrosti da sada odete’, zaključuje.

Ona ima 22 godine, a njezin suprug 65: 'U hotelu nam uvijek daju odvojene krevete!'