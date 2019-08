Jeste li znali da vrećice crnog čaja mogu poslužiti i kao flaster?

Potrebno je samo staviti vrećicu čaja na ranu koja krvari i krvarenje će brzo biti zaustavljeno. Ovo funkcionira puno brže od samih flastera ili raznih gaza, a to je zbog toga što vrećice odlično upijaju.

Foto: Shutterstock

Medicinska sestra imena Rhiannon Mae je na Redditu preporučila korištenje suhe vrećice i to crnog čaja. "Kao medicinska sestra ovaj sam trik često koristila na svojim pacijentima kod svih vrsta rana. Kod malog krvarenja, porezotina, rana na čudnim mjestima i čak za hemoroide. Samo stavite suhe vrećice na područje koje krvari, držite tako prstima minutu ili dvije i to je to."

