Jeste li znali da ne biste trebali piti prije spavanja? Liječnice objasnile zašto!

Iako mnogi imaju naviku pijenja prije spavanja ili čak držanja čaše vode uz krevet za slučaj da ožedne, stručnjaci kažu da to nije dobra ideja te da, baš kao i dehidracija, i previše tekućine može utjecati na kvalitetu sna.

"Pijenje neposredno prije spavanja ima smisla samo ako su vam usta presuha ili je pak jako vruće pa se trebate rashladiti", rekla je psihologinja i bihevioralna liječnica za spavanje dr. Shelby Harris i dodala da zbog česte potrebe za mokrenjem samo ometa san.

VEZANI ČLANCI:

Koliko je tekućine dovoljno i kada? "Neki tijekom dana piju manje, neki više, pa je teško reći koliko je tekućine prije spavanja svima dovoljno, no svakako je bolje dobro se hidrirati tijekom dana nego previše piti navečer kako biste izbjegli noćne odlaske u WC koji mnogima remete san", kaže Harris.

Studija iz 2019. godine pokazala je tako da su jednako loše i kratko spavali oni koji su bili na granici dehidracije kao i oni koji su pili puno navečer prije spavanja, a urologinja Vannita Simma-Chiang čak kaže da je najbolje ništa ne piti nakon 19 sati; naravno uz pretpostavku da se dovoljno pije tijekom cijelog dana.

S razlogom, kaže ona, organizam noću izlučuje manje urina i povećava se sposobnost mjehura da ga zadrži; tako da možemo neometano odspavati šest do osam sati, no to neće pomoći ako se mjehur navečer preoptereti s previše tekućine.

VEZANI ČLANCI:

"Isto tako, po noći se zbog mokrenja češće bude oni koji već loše spavaju, na primjer zbog stresa", kaže liječnica za spavanje te osim unosa vode savjetuje smanjenje unosa alkohola i kave. "Zadnji gutljaj vode u danu trebao bi biti tri do četiri sata prije spavanja, osim, naravno, ako trebate popiti neki lijek", kaže Simma-Chiang, a i tada savjetuje da se ograničite na dva i pol decilitra.

"Za lijek ne trebate više od nekoliko gutljaja. Najvažnije je tijekom dana piti dovoljno vode; od dvije i pol do četiri litre; ovisno o spolu, težini, prehrani itd... Ako ste loše spavali, dan započnite s velikom čašom vode s limunom – napominje Harris za Mind Body Green, dodavši da ona tako uvijek uz sebe ima bocu vode s kriškom limuna kamo god išla.

Ne možete zaspati? Evo što se događa s vašim tijelom kada spavate manje od šest sati!