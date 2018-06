Jednostavnim testom od 30 sekundi saznajte jedete li previše kruha i tjestenine

Ako imate problema s prekomjernom težinom, sigurno ste se puno puta zapitali zbog čega ste dobili toliko kilograma. Možda niti ne jedete previše, ali vam se doslovno sve što pojedete odmah 'zalijepi'.

Iako na debljanje uglavnom utječe koliko i što jedete, za vašu prekomjernu težinu može biti kriv i stres ili pak nedostatak sna.

No, ono što je neprijatelj broj 1 svakoga organizma jest šećer kojeg često prekomjerno unosimo, a da toga nismo niti svjesni. Tu su i masnoće, a debljamo se definitivno i od ugljikohidrata, spojeva koji uglavnom sadrže škrob i šećer koji su glavni krivci za nakupljanje kilograma.

Kada se odlučuju na dijetu, ljudi uglavnom prvo izbacuju baš ugljikohidrate jer znaju da kruh, tjestenina i riža debljaju. No, je li to baš uvijek tako?

Kako bi otkrili jedete li previše ugljikohidrata dr. Xand van Tulleken savjetuje da provedete jednostavni 30-sekundni test, piše Daily Mail.

– Nisu svi ugljikohidrati jednaki, neki su jako dobri za nas, dok su drugi jako loši za naše tijelo jer nas debljaju, povećavaju rizik za dijabetes i čak prijete našoj plodnosti – kaže on.

– Kada sam naučio kako jesti ugljikohidrate puno sam lakše kontrolirao svoju kilažu – dodaje on.

Njegov test vrlo je jednostavan.

– Uzmite običan kreker i počnite ga žvakati dok ne počne mijenjati okus od blagog keksa do poprilično slatkog. Ako se okus promijeni u manje od 30 sekundi vaše tijelo vrlo učinkovito obrađuje ugljikohidrate. No, ako kreker u 30 sekundi ne promijeni okus trebate razmisliti o prehrani s manje ugljikohidrata – kaže on i pojašnjava:

– Ako osjetite slatkoću do 14. sekunde žvakanja, vaše tijelo vrlo učinkotivo obrađuje ugljikohidrate i koristi ih za energiju te možete uzimati 250 grama na dan, odnsono oko 4 šnite kruha s cjelovitim žitaricama. Ako je za promjenu okusa potrebno od 15 do 30 sekundi, tada vam je dovoljno 175 grama ugljikohidrata dnevno. No, ako to traje više od 30 sekundi, tada ne bi trebali jesti više od 125 grama ugljikohidrata na dan.

