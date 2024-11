'Ja sam mama osmero lutaka - dojim ih, presvlačim i vodim svuda sa sobom'

Kelly White, 28-godišnjakinja s Long Islanda, posvećena je ‘majka’ svojoj kolekciji reborn lutaka – osam realističnih beba koje njeguje kao pravu obitelj. Odijeva ih, sprema im doručak, vodi ih u park i stavlja ih na spavanje. Kelly, strastveni ljubitelj cosplaya, prvi je put otkrila svoj interes za ove lutke kroz YouTube video o reborn kolekcijama. Ono što je započelo kao rekvizit za cosplay uskoro je preraslo u emocionalnu vezu, a u protekloj godini njena je kolekcija narasla na osam lutaka, u što je uložila oko 2000 dolara, piše New York Post.

Isprva je lutke dojila, ali sada ih hrani na bočicu, koristeći posebno ‘mlijeko’ koje sama pravi od brašna i vode. ‘Željela sam biti mama još od malih nogu’, kaže Kelly, dodajući da joj ove lutke pružaju utjehu i osjećaj ispunjenja. Svoju prvu lutku, Jennifer, nabavila je nakon rođendana 2023., a ona danas ima posebno mjesto u Kellynoj sobi.

Kelly je svojoj kolekciji dodala lutke poput dvogodišnje Summer, blizanaca Molly i Antonyja, Ashley, Elizabeth, Michaela i Adama, a očekuje i novu ‘članicu’ – Emily. Svaka lutka ima poseban kutak u njenom domu, gdje ih pažljivo raspoređuje po kolijevkama ili krevetima. Svakodnevno ih uključuje u svoje aktivnosti, vodi u šetnje i u restorane. Navečer ih sve priprema za spavanje u 19 sati te im pjeva uspavanke.

VEZANI ČLANCI:

Kelly izražava želju da jednoga dana posvoji djecu, no trenutačne financijske poteškoće usporavaju taj cilj. Unatoč tome, briga o lutkama daje joj osjećaj ispunjenosti. Ponosno izjavljuje: ‘Briga o njima je vrlo utješna’. Iako se često suočava s nerazumijevanjem i negativnim komentarima, Kelly nastavlja sa svojom rutinom i dodaje: ‘Neki to smatraju čudnim, ali meni je to način da živim svoj san’.

Udala se za krpenu lutku: 'U problemu smo jer me prevario, ali borim se za nas zbog našeg sina'