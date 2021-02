Izbjegavate šetnju zimi? Ne biste trebali, stručnjaci kažu da je odlično za zdravlje

Svima je već dobro poznato da je hodanje izvrsno za zdravlje i da bi dnevno trebalo napraviti minimalno 10 000 koraka - pogotovo ako sjedite u uredu osam ili više sati. Ipak, ma koliko zdravo bilo, mnogi se na hodanje odlučuju tek dva, tri mjeseca kroz godinu kada je toplo, a stručnjaci tvrde da je to potpuno pogrešna odluka i da bi hodati trebalo uvijek - pogotovo zimi.



"Hodanje ne zahtijeva posebne vještine - svi znaju hodati. To je sigurna, lagana vježba koja može imati velik utjecaj na zdravlje", kaže dr. Cedric Bryant, predsjednik i glavni znanstveni službenik Američkog vijeća za vježbanje. "Promjena krajolika, svjež zrak i sunčeva svjetlost imaju jako puno pozitivnih učinaka na zdravlje", dodao je.

Veliki test krafni: Isprobali smo različite krafne iz dućana i pekara, provjerite koje su nam bile najbolje!

Američko Ministarstvo zdravstva odraslim osobama preporučuje 150 do 300 minuta aerobnih vježbi umjerenog intenziteta tjedno - što je jednako brzoj šetnji barem 30 minuta, pet dana u tjednu. Na taj način ćete zadržati trenutnu težinu, ali ako želite izgubiti koji kilogram morat ćete hodati duže i brže - Bryant preporučuje 45 do 60 minuta dnevno, a kaže da možete taj period podijeliti i u dva manja.



Za što je sve dobro hodanje?



1. Našim plućima omogućava da proslijede više kisika do drugih organa te da se tijekom disanja izbaci dio toksina štetnih za organizam. Time se ujedno jača zdravlje i funkcija pluća.

2. Istraživanja su pokazala da je rutina hodanja pomogla ljudima da smanje razinu šećera u krvi i za spriječe oboljenje od dijabetesa - i to bolje od rutine trčanja.

3. Osim prednosti za fizičko zdravlje, hodanje odlično utječe i na psihičko. Liječnici kažu da je hodanje neka vrsta meditacije jer stupate u kontakt sa svojim mislima i opuštate se, prenosi MarthaStewart.

Pet trikova za ugodnije hodanje u štiklama: