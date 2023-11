Izbjegavajte ih: Ovo su najgora pića za vaše zdravlje

Prije nego što odete u trgovinu alkoholnim pićima ili naručite piće u kafiću ili restoranu, dvaput razmislite. Možda ćete se htjeti čuvati aditiva i šećera koji možda vrebaju u vašim omiljenim pićima. Brojni nutricionisti odvagnuli su koje napitke treba izbjegavati ako želite svoje zdravlje staviti na prvo mjesto te otkrili koja su najgora pića koja možete popiti, prenosi New York Post.

Energetska pića: Kylie Ivanir, registrirana dijetetičarka sa sjedištem u New Yorku koja vodi vlastitu privatnu ordinaciju pod nazivom Within Nutrition, rekla je da pića prije vježbanja i energetska pića mogu dovesti do povećanog krvnog tlaka, stresa i ugroženog sna, budući da sadrže višak kofeina i stimulansa.

'Druge nuspojave viška stimulansa koji se nalaze u pićima prije vježbanja i energetskim pićima su glavobolje i mučnina', rekla je, 'Pića prije vježbanja i energetska pića također sadrže umjetne zaslađivače i arome, koji narušavaju zdravlje crijeva i mozga. Industrija dodataka prehrani također je notorno neregulirana, što dovodi do kontaminacije toksinima ili zabranjenim tvarima koje su štetne za naše zdravlje'. Umjesto ovih pića, Kylie je preporučila da se odlučite za kavu ili matcha čaj.

Slatki alkoholni kokteli: Kylie je objasnila da kombinacija alkohola i fruktoznog sirupa, koji se ponekad nalaze u koktelima, nije dobra za vašu jetru - organ u kojem se te tekućine prerađuju. 'To kompromitira sposobnost jetre da filtrira toksine i sprječava njezinu pretvorbu fruktoze u glukozu', rekla je, 'Kao posljedica toga, ne možemo se detoksikirati, a višak fruktoze pohranjujemo kao mast. To zatim može uzrokovati porast triglicerida, štetnog lipida u krvi — i jedan je od uzroka masne jetre'.

Gazirani sokovi: Gazirani sokovi su loši za vaše zdravlje zbog dodanog šećera, kažu stručnjaci. 'Umjesto toga preporučam da se odlučite za gaziranu vodu i dodate malo soka od limete, limuna ili naranče za okus', rekla je Amy Gorin, registrirana nutricionistica za inkluzivnu biljnu ishranu.

Amy je dodala da bi ljudi u dobi od dvije godine i stariji trebali ograničiti unos dodanih šećera na manje od 10% ukupnih dnevnih kalorija. 'Za nekoga tko slijedi dnevnu dijetu od 2000 kalorija, na primjer, to ne znači više od 200 kalorija iz dodanog šećera - ili oko 12 žličica', rekla je, 'Limenka kole od sadrži oko 10 žličica dodanog šećera'.

Ledeni čaj: Jinan Banna, registrirana dijetetičarka i profesorica nutricionizma na Sveučilištu Hawaii, rekla je ne samo da ledeni čaj sadrži dodani šećer, već i flaširani ili komercijalno pripremljeni čajevi mogu sadržavati istu količinu šećera kao i sok. 'Visoka konzumacija zaslađenih pića kao što je ledeni čaj pokazala se povezanom s razvojem metaboličkog sindroma i dijabetesa tipa 2', rekla je, referirajući se na meta-analizu iz 2010. o zaslađenim pićima i dijabetesu tipa 2.

Piće zaslađeno nektarom agave: Sirup od agave proizvodi se od soka biljke agave, koja je postala sve popularnija kao zamjena za tradicionalna sladila (kao što su šećer i med), prema kemijskoj analizi i nutritivnom profilu sirupa od agave objavljenom u National Library of Medicine. Ali, čuvajte se napitaka zaslađenih agavom, jer je 'agava zapravo kukuruzni sirup s visokim udjelom fruktoze', rekla je Kylie, 'Agavin nektar može sadržavati između 55% i 90% fruktoze — to je više od količine fruktoze u visokofruktoznom kukuruznom sirupu'.

Kako je naglasila Kylie, većina nektara agave koji se prodaju u supermarketima sadrži oko 80 do 90 posto fruktoze. 'Problem s unosom puno fruktoze je taj što je vaše tijelo mora pretvoriti u glukozu u jetri, ali ako je imate previše, ona se pohranjuje kao mast. Točnije, salo na trbuhu', rekla je, 'Višak fruktoze također je prilično loš za vaša crijeva. Vaše crijevne bakterije ne vole velike doze fruktoze. Za one s osjetljivim crijevima to može uzrokovati nadutost, proljev i nelagodu. To dovodi do povećanja LDL-a (vaš loš kolesterol) i smanjuje osjetljivost na inzulin'.

Ako razmišljate: 'Nije li voće puno fruktoze?' onda razmislite o ovome: 'Neko voće jest, ali kad je fruktoza u svom prirodnom obliku omotana vlaknima, onda nije štetna. Dakle, nema potrebe izbjegavati voće', rekla je Kylie.

'Koktel' sok: Ponekad, prema stručnjacima, sokovi pomiješani s aditivima na etiketi imaju riječ 'koktel'. 'Ovo je ključna riječ na koju treba pripaziti u trgovini. Riječ ‘koktel’ označava da je sok pomiješan s dodanim šećerom', rekla je Gorin, 'Dodani šećer je nepotreban i dodaje dodatne kalorije. Umjesto toga kupujte 100% voćni sok'.

Umjetno zaslađena pića: Kako je istaknula Kylie, istraživanja su pokazala da umjetni šećeri poput aspartama i sukraloze remete mikrobiom i štete zdravlju naših crijeva. 'Ovo je štetno za naše cjelokupno zdravlje jer crijeva igraju ključnu ulogu u mnogim tjelesnim sustavima kao što su naše imunološko zdravlje, recikliranje hormona, proizvodnja serotonina i apsorpcija hranjivih tvari', dodala je, 'Pića zaslađena stevijom ili voćem odlična su alternativa šećeru koja je također dobra za crijeva'. Predložila je da svoj napitak osvježite dodavanjem bilja poput metvice i bosiljka ili svježeg voća.

Frappuccino: 'Frappuccino i drugi slatki napitci od kave sadrže ono što ja zovem slatke masti — kombinaciju šećera (iz sirupa i aroma) i zasićenih masti (iz vrhnja). Dok ova kombinacija šećera i masti čini piće ukusno kremastim, ona dovodi do nakupljanja viška masnoće zbog porasta hormona inzulina (našeg hormona za skladištenje masnoće)', rekla je Kylie, 'Ove 'slatke masti' otimaju naše moždane tokove, tjerajući nas da želimo još i više'. Oni također podižu inzulin, što dovodi do inzulinske rezistencije i viših razina lipida te u konačnici do metaboličkog sindroma.

Ledeni latte: 'U nekim objektima ovo piće može sadržavati više šećera od limenke Coca-Cole, kao što je na primjer karamel latte', rekla je Banna, 'Zaslađeni napici od kave identificirani su kao stavka u prehrani koja daje značajan doprinos unosu dodanog šećera'.