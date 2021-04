Istraživanje kaže da su samci često sretniji od onih koji žive s obitelji ili partnerom

Žene koje su same puno su češće izložene komentarima i kritikama okoline nego muški samci, no jedno je istraživanje pokazalo da dame bez partnera nipošto ne treba žaliti, dapače.

Naime američki sociolog Eric Klinenberg dokazao je da je samački život često bolji od života s partnerom, jer su samci, kako kaže, uključeniji u razne društvene događaje, te su - mentalno zdraviji.

U svojoj knjizi 'Going Solo: Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone' Klinenberg navodi i da u današnjem 'modernom vremenu' mnogi bez obzira na dob odabiru biti sami - jer se nevoljko odriču svoje slobode - a ne jer su, kako se često u društvu tumači, ostavljeni, napušteni ili neželjeni.

- Ako imaju i bliske prijatelje ili nekoga kome se u nevolji mogu obratiti, jednako su,sretni ili čak sretniji od ljudi u braku - kaže sociolog Klinenberg, koji je za portal Bright Side nabrojao nekoliko od, prema njemu mnogih blagodati samačkog života.

'Čvršća' prijateljstva

Samci kontakt s prijateljima i obitelji održavaju češće nego ljudi u vezi ili braku koji se nakon što počnu živjeti s partnerom, često udalje od ljudi koji su im prije bili bliski, na primjer od braće i sestara, roditelja i ostale rodbine.

Foto: Shuttershock

Isto tako, sociolozi kažu da samci često imaju veću podršku svoje okoline, naprosto zato što više pažnje ulažu u prijateljske i rodbinske, čak i susjedske odnose. Nekoliko različitih studija pokazuje tako da je bitno nikad ne zanemariti prijateljstva, jer su nam ona kako starimo sve bitnija.

Veća informatička pismenost

Mnogi od nas prijateljske i rodbinske odnose s onima koji ne žive blizu održavaju uz pomoć tehnologije, a ankete su pokazale da se oni koji žive sami puno lakše koriste platforma za komunikaciju poput Skypea, WhatsAppa ili društvenih mreža.

Isto tako, mnogi samci sve svoje slobodno vrijeme ulažu u vlastiti rast i razvoj i unapređivanje nekih korisnih vještina i fizički su aktivniji od ljudi u vezama.

Isto tako, samci manje žale zbog stvari koje su u životu napravili jer im nitko ništa ne nameće i ne trebaju razgovarati s partnerom prije nego što donesu neke bitne odluke.

