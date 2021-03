Iskradala se iz kuće da jede McDonald's jer je partner vegan, ali on je uvjeren da je bila s drugim

Jedna djevojka podijelila je na mreži Reddit priču o prekidu s dečkom, a razlog je zaista nevjerojatan. Kako ona kaže, u vezi su bili tri godine i počeli su živjeti zajedno. Ona je tada odlučila biti veganka baš kao što je i on, ali u zadnje vrijeme takav način prehrane postao joj je neizdrživ.



Ipak, nije ga htjela razočarati, pa je iza njegovih leđa često posjećivala McDonald's i jela pileće medaljone, odnosno nuggetse. Barem dva puta tjedno izlazila je iz kuće s izmišljenim opravdanjem kako bi zadovoljila žudnju za mesom. Partner je postao sumnjičav, ostavio ju je i optužio da ga je varala!



"Znala sam lagati da moram u kupovinu namirnica, otišla bih u McDonald's, a na putu kući svratila bih kupiti nekoliko namirnica kako bi bilo uvjerljivo. Mjesecima sam to radila, ali postao je sumnjičav i optužio me za varanje. Sve sam mu ispričala, ali ne vjeruje mi - uvjeren je da spavam s drugim. Kako da mu dokažem da nisam bila s drugim? Nikad nisam mislila da ćemo prekinuti zbog ovakve gluposti."

Iako je ona tužna i obratila se korisnicima Reddita za pomoć, ljudi nisu mogli sakriti koliko im je ova situacija smiješna. "Sve što on vidi je kako mu se cura iskrada iz kuće, odbija da on ide s njom i vrati se za nekoliko sati. Naravno da ne izgleda dobro i da djeluje kao prevara."



"Ako si platila karticom McDonald's, pokaži mu to na aplikaciji, tako ćeš sve dokazati", napisao je netko.



Bilo je i onih koji su, kako prenosi The Sun, rekli da nije bitno je li bila s drugim ili je jela meso - lagala ga je i skrivala nešto o sebi.

