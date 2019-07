Instagram nije reagirao: Fotografiju ubijene djevojke (17) uklonili su 12 sati nakon što je objavljena!

Brandon Andrew Clark (21) osuđen je za ubojstvo svoje sedamnaestogodišnje djevojke Biance Devins. Prerezao joj je grkljan u stanu u New Yorku u nedjelju ujutro, a fotografiju ubojstva je stavio na svoj Instagram profil uz opis "Bianca, žao mi je".

Fotografiju je objavio na Instagram Story, a ljudi diljem svijetu su je screenshotali i objavili. Brandon je također i fotkao sebe s mrtvim tijelom, a Instagram je fotografiju uklonio tek 12 sati kasnije te se time našao na udaru kritika. Iz Instagrama poručuju kako su sada maknuli sve sporne fotografije te kako imaju poseban program koji ne dopušta objavu novih. Također, uklonili su i Brandonov profil, iako također prekasno, piše Daily mail.

Foto: Instagram/beegtfo

Bianca i Brandon bili su zajedno dva mjeseca, a upoznali su se na internetu. Dopisivali su se na Instagramu, išli zajedno na koncerte i nalazili se, a Bianca se u subotu otišla naći s njim, ni ne sluteći da joj je to posljednji put.

Foto: Instagram/yesjuliet

He hinted at his intentions on Instagram under the username @.yesjuliet in stories that have since expired. There is a short news report of the murder. The case is ongoing. https://t.co/nlIzJv19U2 pic.twitter.com/RO0RUAl71k

Brandon je nakon ubojstva nazvao policiju i rekao da će se ubiti, a kada je policija stigla počeo je gurati nož prema grkljanu. Odmah je prevezen u bolnicu, a nakon što je policija pronašla tijelo djevojke podigla je optužbu za ubojstvo.

an absolutely beautiful image of bianca’s vigil. i wish i could have been there to offer support. seeing this image made me sob it’s so wonderful to know that in this world of darkness and hate there are good people who care. 💜#ripbiancaً pic.twitter.com/uZXtQ10YKI