Imate li suhu kožu? Ova hrana i piće mogli bi biti glavni krivci

Svrbež, ljuštenje, pucanje - zimski mjeseci stvarno mogu uzeti danak na vašoj koži, a ponekad ormarić pun hidratantnih proizvoda za njegu kože nije dovoljan. 'Hladno vrijeme provedeno na otvorenom i suha vrućina u zatvorenom mogu ukrasti vlagu vašoj koži, što dovodi do dehidracije', objasnila je dr. Whitney Bowe, certificirana dermatologinja iz New Yorka. A, ako već imate suhu kožu zbog genetike ili određenih zdravstvenih stanja, zimi biste mogli biti još osjetljiviji, prenosi Yahoo.

Jedna od najboljih stvari koje možete učiniti je osigurati da ste hidrirani iznutra prema van, počevši od hrane i pića koje unosite. Zato su stručnjaci podijelili namirnice koje mogu dodatno dehidrirati vašu kožu — ali i one koji zapravo mogu pomoći vašoj koži da ostane pravilno hidratizirana.

'Dehidrirana koža gubi elastičnost, može se perutati i biti bez sjaja', objasnila je Bowe, 'Hidrirana koža je glatka, podatna i ravnomjerno reflektira svjetlost, što joj daje onaj blistavi sjaj'. Održavanje hidratacije kože ne samo da čini da ona izgleda bolje, nego je bitno i za dugoročno zdravlje kože.

Jedan od načina da hidratiziramo našu kožu je iznutra prema van, rekla je Sue-Ellen Anderson-Haynes, registrirana dijetetičarka i glasnogovornica Akademije za prehranu i dijetetiku. 'Možda često koristimo proizvode za hidrataciju kože izvana, dok stvarno trebamo početi iznutra', rekla je. A to uključuje i ono što jedemo i pijemo. Ovo su hrana i pića koja mogu dehidrirati vašu kožu:

Kofein: Pića poput kave, čajeva, gaziranih pića i energetskih pića općenito sadrže kofein. Umjerene količine kofeina (oko 400 miligrama ili četiri šalice kave dnevno, prema Upravi za hranu i lijekove) obično nisu povezane s dehidracijom jer voda u napitku često neutralizira dehidrirajuće učinke.

Ali, ako konzumirate kofein kasnije tijekom dana, to može utjecati na vaš san, što može dovesti do dehidracije kože. Jedna studija objavljena u Journal of Clinical Sleep Medicine otkrila je da konzumacija umjerene količine kofeina čak šest sati prije spavanja može poremetiti vaš san. Loš san može imati značajan učinak na zdravlje kože, rekla je Bowe: 'Samo jedna noć lošeg sna može se vidljivo pokazati na našoj koži kao smanjena hidratacija kože, ugrožena funkcija barijere, ubrzano starenje kože i tamni podočnjaci'.

Jedna je studija također otkrila da ljudi s nekvalitetnim snom imaju veći transepidermalni gubitak vode (voda koja isparava kroz kožu), što utječe na hidrataciju kože. Naša se koža obnavlja i zacjeljuje preko noći, a dobar san ključan je za njezinu hidrataciju i cjelokupno zdravlje. Dakle, ako ćete piti kofein, najbolje je da ga konzumirate ranije tijekom dana.

Alkohol: Alkohol je diuretik i uzrokuje gubitak vode pojačanim mokrenjem. Pretjerane količine mogu pridonijeti ukupnoj dehidraciji, uključujući i kožu. Konzumiranje alkohola također iscrpljuje vaše prirodne antioksidanse, čineći vašu kožu osjetljivijom na oštećenja od stvari kao što su zagađenje i ultraljubičaste zrake. I, poput kofeina, alkohol može poremetiti vaš san. Bowe je rekla da je nekoliko njezinih pacijenata koji su smanjili unos alkohola ili ga izbacili iz svoje prehrane primijetilo vidljiva poboljšanja u hidrataciji i sjaju kože.

Natrij: Konzumacija previše soli može uzrokovati da vaše tijelo povuče vodu iz svojih stanica i dovesti do dehidracije, objasnila je Anderson-Haynes. Većina ljudi ima previše natrija u svojoj prehrani. Dok je preporučena količina natrija dnevno manja od 2300 miligrama (oko 1 čajna žličica), većina ljudi konzumira oko 3400 miligrama.

Visoke količine natrija često se nalaze u pripremljenoj hrani poput smrznute hrane, konzervirane hrane, sendviča i grickalica, kao i u umacima poput sojinog umaka ili umaka od rajčice. Ako vodite računa o tome koliko soli jedete svaki dan, to može pomoći u tonusu i elastičnosti vaše kože (među mnogim drugim zdravstvenim prednostima).

Dodani šećer: 'Jedemo puno dodanog šećera. Ima ga posvuda', rekla je Anderson-Haynes. Ako pretjerate, oštećujete proces u kojem vaše tijelo obnavlja i stvara kolagen u tijelu - a kolagen je neophodan za elastičnost i zdravlje kože. Prema American Heart Association, žene ne bi trebale konzumirati više od 6 žličica šećera dnevno, a muškarci ne više od 9 žličica. Ali, samo jedna bočica soka ima više od 10 žličica.

Anderson-Haynes preporučuje da budete svjesni koliko šećera unosite kroz gazirana pića, čajeve, kave i energetska pića, predlažući da ih zamijenite vodom i voćem (koje ima prirodne šećere) kada je to moguće. Dok glavni izvor dodanog šećera mogu biti pića, postoji i druga hrana u kojoj se dodani šećeri mogu sakriti, kao što su deserti,umaci od rajčice, hranjive pločice, žitarice i kruh.

Također budite svjesni različitih riječi za šećer koje se mogu pojaviti na etiketi, kao što su dekstroza, melasa, šećer od šećerne trske, visokofruktozni kukuruzni sirup, maltoza, nektar agave, saharoza i šećer od repe.

Pržena hrana: Pržena hrana (poput pomfrita, čipsa i krafni) može negativno utjecati na našu kožu jer uzrokuje upalu koja se može povezati s dehidracijom. 'Dehidracija može dovesti do crvenila i svrbeža, a može biti povezana s upalnim stanjima kože', dodala je Anderson-Haynes. Preporučila je pečenje hrane ili korištenje friteze kao alternativu prženju.

Ono što stavljate na kožu i ono što pijete (i jedete) tijekom dana kritični su u smislu održavanja odgovarajuće hidratacije kože', objasnila je Bowe. Osim pijenja vode, rekla je da je važno jesti hranu bogatu vodom, poput špinata, krastavaca, bobičastog voća, dinje i paprike. 'Tekućina je zarobljena unutar stanica hrane i polako se otpušta tijekom probavnog procesa za dobar i stabilan izvor hidratacije', rekla je.

Anderson-Haynes je rekla da biste također trebali obratiti pozornost na to kako pripremate svoje povrće. Ključno ga je jesti sirovo ili kuhano na pari. Također je preporučila hranu koja sadrži zdrave masnoće poput omega-3 koje se nalaze u avokadu, chia sjemenkama, lanenim sjemenkama, orašastim plodovima, maslinama i ribi.

I zapamtite, čak i kada nemate problema s kožom, unos dovoljne količine tekućine tijekom cijele godine važan je za vaše cjelokupno zdravlje. 'Može utjecati na šećer u krvi, vaše razmišljanje i vašu probavu', rekla je Anderson-Haynes, 'Dakle, imate li suhu kožu ili ne, morate biti pravilno hidratizirani'.

