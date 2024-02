'Konačno sam suprugu priznala svoju aferu, ali ništa me nije moglo pripremiti na njegovu reakciju'

Žena je bila zapanjena reakcijom svog muža na njezinu aferu nakon nikako nije znala kako da mu za nju kaže. Otkrila je da se upustila u intenzivnu emotivnu aferu s muškarcem koji je također poznavao njezinog supruga, ali nije ni sanjala da će priznati sve svome mužu sve dok ju zajednički prijatelj nije uhvatio kako ljubi svog ljubavnika na zabavi, piše Mirror.

Nakon što ju je prijatelj tjednima gnjavio, odlučila je priznati što je učinila, ali njegov odgovor ju je razljutio i nije mogla vjerovati da se 'napalio' pri pomisli na to. Tvrdi da se on nasmijao kad mu je sve priznala i da joj je čak rekao da nastavi biti s drugim muškarcima jer njemu to ne smeta. Međutim, žena je sada priznala da se osjeća 'zarobljenom' u svom braku jer njezin suprug ne mari za nju.

'Kada je zajednički prijatelj počeo dodavati citate na svoju Facebook stranicu o laganju i varanju, znala sam da su bili upućeni meni i igra je bila gotova. Nisam više mogla podnijeti stres pa sam rekla mužu što sam radila i on se nasmijao', rekla je, 'Nije ga zabrinjavalo moje veliko priznanje i čak je sugerirao da nastavim biti s drugim muškarcima. Tako sam zbunjena i osjećam se zarobljenom. Ne mislim da će moj ljubavnik napustiti svoju obitelj, a moj je suprug rekao da ga nije briga za našu aferu'.

Zatim je otkrila da je prilično sigurna da ju je suprug također varao, ali to nikada nije otvoreno priznao, dodajući da samo želi da partnera kojemu je stvarno stalo i koji ju cijeni. Stručnjakinja za odnose savjetovala joj je da prekine aferu jer njezin ljubavnik ne planira napustiti svoju obitelj te da razmisli ima li sa svojim suprugom zajedničku budućnost, naglašavajući važnost iskrenosti.

