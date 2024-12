Imate jake grčeve tijekom mjesečnice? Ove namirnice mogu vam pomoći da ih ublažite

Za mnoge djevojke i žene mjesečnica dolazi s bolnim grčevima. I dok jedan dio ima blage bolove, za druge bol može biti prilično intenzivna pa odluče uzeti lijekove za smanjivanje boli. Umjesto tableta, stručnjaci su preporučili koje namirnice trebate uvrstiti u svoju prehranu, a koje vam mogu pomoći smanjiti bol i grčeve, te koje biste namirnice trebali izbjegavati, piše Today.

"Nemamo puno dobrih podataka o ovoj temi. Postoje neke protuupalne namirnice i dodaci za koje mislimo da bi mogli smanjiti lokalnu upalu i grčeve", rekla je dr. Taraneh Shirazian, ravnateljica Centra za njegu fibroida. Hrana bogata antioksidansima, poput lisnatog povrća i bobičastog voća, te određeni začini, poput kurkume i đumbira, mogu smanjiti upalu, što bi trebalo smanjiti grčeve, dodala je.

Mnogi se dijetetičari slažu da neke namirnice smanjuju upalu i da prehrana bogata njima može biti korisna tijekom mjesečnice, a neke namirnice također mogu poboljšati cjelokupno intimno zdravlje. "Neke studije pokazuju da ljudi koji konzumiraju razno voće, poput bobičastog i koštuničavog, škrobno i neškrobno povrće, fermentirane i tekuće mliječne proizvode, kao i hranu bogatu omega-3 masnim kiselinama, sjemenke i plodova mora se mogu osjećajte bolje u tim danima", objasnila je dijetetičarka Maya Feller. "To je u osnovi ono što mi nazivamo uravnoteženim obrascem prehrane", rekla je.

Istraživanje objavljeno 2022. analiziralo je prethodna istraživanja i otkrilo koju hranu treba izbjegavati i u kojoj hrani uživati ​​da biste smanjili grčeve. Čini se da određene namirnice, poput kave, crvenog mesa, visoko prerađene hrane i hrane s visokim udjelom omega-6 masnih kiselina, poput orašastih plodova, povećavaju bol. S druge strane, voće, povrće, cjelovite žitarice i hrana s visokim udjelom omega-3 masnih kiselina, poput ribe, smanjuju grčeve.

"Ovo je počelo kao potraga za nečim što bi izliječilo vlastitu bol. Znala sam da nisam jedina s tom boli", kaže autorica studije Serah Sannoh. Ispostavilo se, rekla je Sannoh, da čak 90 posto adolescentica ima menstrualne bolove. Primijetila je i da studentice često konzumiraju vrste hrane koja može pogoršati menstrualne grčeve. Među djevojkama ove dobi postoji visok unos kave, a prerađena hrana je lako dostupna u menzama.

Na popisu namirnica koje mogu povećati upalu su crveno meso, prerađena hrana, kava, šećer, pekarski proizvodi napravljeni od visoko prerađenog brašna, alkohol i gazirana pića. Stručnjaci su rekli da nisu iznenađeni što ova hrana pridonosi većoj boli jer mnogi od tig namirnica izazivaju upalu. "Kofein je stimulans te može pogoršati osjećaj grčeva. Još jedan razlog za smanjenje kofeina je taj što će kofein potencijalno pogoršati rijetku stolicu", rekla je dijetetičarka Abbey Sharp. Napomenula je i da hrana s višim glikemijskim indeksom, poput rafiniranih šećera i peciva, također može izazvati upalu i pridonijeti bolovima.

Dijetetičarka Leslie Bonci rekla je da bi žene trebale imati na umu da pića također mogu pogoršati grčeve. "Alkohol bi doista mogao biti malo više upalni", rekla je i dodala da bi žene trebale izbjegavati i gazirana pića. "Ako se već osjećate napuhnuto, hajde da ne dodamo još plina", objasnila je. Namirnice koje vjerojatno smanjuju upalu uključuju naranče, jagode, masnu ribu poput lososa ili inćuna, kamenice, dagnje, orahe, chia sjemenke, lanene sjemenke, ulje sjemenki lana, tamnu čokoladu, đumbir, lisnato povrće, avokado, kurkumu, nar i šafran.

Kada je riječ o upalama i bolnim mjesečnicama, istraživanje je pokazalo da je najbolja prehrana veganska prehrana, rekla je Sannoh. "Ljudi koji su jeli biljnu prehranu imali su manje menstrualnih grčeva", dodala je. Sannoh je objasnila i da je sama pokušala promijeniti svoju prehranu otprilike u vrijeme kada je očekivala mjesečnicu, i to je pomoglo, ali nije eliminiralo bol. Smatra da ni se te prehrane trebala pridržavati i u ostatku ciklusa da bi protuupalna dijeta imala veći učinak. Stručnjaci se slažu da redovito pridržavanje protuupalnog načina prehrane može imati veći utjecaj na menstrualne grčeve kod ljudi.

"Možda bismo htjeli povećati te stvari u onome što jedemo čak i nekoliko dana prije ciklusa ili tjedan prije. Napravimo smoothie, stavimo bobičasto voće, sok od nara, malo đumbira i kurkume. Možda dodamo i malo zeleniša, i doista ako to rezultira malo manjom nelagodom, onda bi bilo dobro vrijedno toga", rekla je Bonci. Bolni mjesečni grčevi su "veliki problem", rekla je dr. Hoosna Haque, asistent profesora opstetricije i ginekologije.

"Od 60 do 90 posto žena ima bolove tijekom mjesečnice, iako većina ima relativno blagu bol. Ali do 15 posto žena može imati ozbiljne menstrualne grčeve koji mogu dovesti do izostanka iz škole, sportskih i drugih aktivnosti, kao i do smanjenja kvalitete njihovog života", objasnila je. Smatra se da su menstrualni grčevi povezani s otpuštanjem spoja prostaglandina u tijelu koji potiče upalu, zato lijekovi poput aspirina i ibuprofena mogu pomoći kod menstrualnih grčeva.

Što jesti za život bez boli i upala? Stručnjaci otkrivaju koje namirnice uključiti u prehranu

Mediteranska prehrana, koja ima više cjelovitih žitarica, više je bazirana na biljkama i uključuje zdravo ulje, također može djelovati na smanjenje menstrualnih grčeva, rekla je Haque. Također je preporučila izbjegavanje hrane s dodanim šećerima. "Nitko zapravo ne zna mehanizam djelovanja zašto ljudi na kraju imaju menstrualne grčeve, a zašto drugi ne. Čini se da zbog nedostatka nutrijenata neki ljudi imaju više grčeva od drugi", zaključila je Feller.