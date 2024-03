'Imala sam odličan seks na dan vjenčanja, ali ne sa suprugom već s njegovim najboljim prijateljem'

'Imala sam seks na jutro svog vjenčanja, ali ne sa svojim budućim suprugom, već s jednim od njegovih najboljih prijatelja. Nikad prije nisam učinila nešto slično i želim reći suprugu jer se bojim da će mu netko drugi reći istinu', napisala je jedna žena za The Sun.

Vjenčali su se prošlog kolovoza, a tjednima prije vjenčanja ona je bila nervozna i pitala se čini li pravu stvar. Oni su zajedno od djetinjstva i nikada nije imala seks s nekim drugim. Iznimno ga voli, ali se brine da će njezina greška sve pokvariti. Na dan vjenčanja, prijatelj njezinog supruga je došao kod nje da uzme neke stvari, ali onda je vidio da je ona pod stresom.

'Počeo me tješiti i zagrlio me, a onda sam osjetila da se kemija između nas promijenila. Počeo me skidati i na kraju smo se poseksali. Nastavila sam s vjenčanjem, a od tada se stvarno trudim u svom braku. Rekla sam svojoj najboljoj prijateljici istinu, ali sada se bojim da će ona reći mom suprugu', rekla je.

'Trema zbog vjenčanja izaziva čitavu hrpu emocija. Bili ste nervozni i prijatelj vašeg supruga iskoristio je vaše ranjivo stanje. Iskreno vam je žao i vidim da nećete ponoviti ovu grešku. Nastavite ulagati u svoj odnos. Sigurna sam da ni prijatelj vašeg supruga neće htjeti da se sazna istina, ali vrijedi razgovarati s njim. Recite mu da se to više nikada neće ponoviti i od sada ste udana žena. Ponovite koliko bi vašem mužu naškodilo da to sazna', odgovorila joj je Deidre.

