I službeno je potvrđeno: Psi razumiju što im govorite!

Kako prenosi Ordinacija.hr, New York Times objavio je da su mađarski znanstvenici koji se bave proučavanjem pasa, istrenirali 13 pasa da se popnu unutar uređaja za magnetsku rezonanciju i sjede tamo dok slušaju što im istraživači govore. Govorili su različitim tonom i koristili mnogo različitih riječi, neke pozitivne s pozitivnim tonom, nešto što ništa ne znači i pozitivnom intonacijom i pozitivne riječi bez izražajnog tona.

Zaključili su da lijeva polutka mozga zapravo razlučuje značenje tih riječi, bez obzira na ton, i povezuje riječi s pozitivnim ili negativnim iskustvom. To zapravo znači da psi primaju te riječi jednako kao ljudi, odnosno na govor reagiraju isto kao ljudi.

Znanstvenici kažu kako lijepa riječ ili pohvala može biti poput nagrade psima, ako se riječ i intonacija slažu. Dakle, psi ne razliku samo što kažemo i kako to kažemo, već mogu kombinirati oboje, kako bi došli do točne interpretacije onoga što ljudi stvarno misle.

Ana i Zlata komentiraju najnovije svjetske trendove