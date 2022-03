Hrvati otkrili što je za njih idealna veza: 'Komunikacija je ključ svega...'

Jedna korisnica Reddita iz Hrvatske pokrenula je temu o toksičnim vezama i brakovima. Kako kaže, u svojoj obitelji nije vidjela kako izgleda zdrav i normalan odnos jednog para, pa je pitala ljude što je, prema njihovom mišljenju, funkcionalni odnos. “Iskreno, ovo je više namijenjeno ženskom dijelu, ali mogu odgovoriti i dečki ako imaju koje zrno mudrosti.”



Njezini roditelji su se rastali, bila je sedam godina u toksičnoj vezi, “s luđakom”, i kaže kako je tek sada naučila na koje stvari treba pripaziti prije ulaska u vezu s nekim.



“Ono što me doslovno zanima je "what is love"? Kako se ta osoba ponaša prema vama, koliko zapravo možete biti svoji u vezi, kako je sam početak te veze izgledao i kako izgleda sada nakon što je prošlo nekoliko godina? Možete li stvarno baš sve reći svom partneru, "hodate li po jajima" i općenito, osjećate li se sretno u vezi ili bi vam bolje bilo solo?”



Javio se jedan muškarac i rekao da je njemu odlična veza ona u kojoj postoji fizička privlačnost, jednaka razmišljanja o životnim stvarima, puno smijeha… “Ona ima svoj život, ja svoj. Zajedno smo više kao ‘ja+ja koji se slažu’, nego ‘mi’, a opet smo ‘mi’. Sve ovisi kako se gleda. Oboje možemo gdje želimo, s kime god želimo (ne mislim na otvorenu vezu, nego na izlaske). Ako će s pet frendova koji su joj ekipa od prije što smo se mi upoznali, onda to mora moći nastaviti ako želi.”

On smatra da si partneri trebaju otvoreno govoriti što misle, davati dobronamjerne savjete, slušati jedno drugo…



“Početak neću spominjati jer nismo svi svoji, da tako kažem i kada smo zaljubljeni radimo stvari do kojih nam inače nije baš nešto posebno stalo. Ali u to vrijeme nam je bitno da smo s tom osobom pa makar gledali kako se suši boja na zidu.”



Nakon njega, javio se još jedan muškarac s opisom dobrog odnosa. “Supruga i ja se svađamo, ja vičem na nju, ona na mene, ali i dalje znamo da smo najbolji prijatelji i da trebamo raditi na svom odnosu.”



Javila se i jedna žena koja je dala primjer toksične veze. “Nisam smjela izlaziti vani, otići na piće s prijateljima, ako je u društvu bio iti jedan muškarac, odmah bi bila pitanja je li mi se on sviđa. Morala sam satima biti na mobitelu s njim jer ako bih brzo prekinula, ispalo bi da ga ne volim, a često nismo imali o čemu pričati. Bilo je tu i ponižavanja i psihičkog maltretiranja”, opisuje i dodaje da je odnos trajao tri godine, a nakon njega upoznala je svog sadašnjeg supruga i rekla što je za nju dobar odnos: “Ono zbog čega ja uvijek govorim kako imam dobrog muža i dobar brak je to što je naš odnos pun poštovanja. Ja poštujem njegovu slobodu i on moju. On poštuje da ja imam različita razmišljanja oko nekih stvari, a poštujem i ja njegova. Ne moram se objašnjavati zbog čega bih nekada radije išla van s društvom, nego s njim. Ne mora se ni on meni objašnjavati. Poštuje me kao osobu, a ne samo kao nekakav objekt. Ne uzima moju ljubav prema njemu zdravo za gotovo. Najbitnije od svega je da ja mogu biti ja pokraj njega i da ne osjećam strah i ne moram hodati po jajima. Ne doživljava me svojim vlasništvom, nego samostalnom osobom koja može što god hoće.”



Mnogi korisnici kažu da je ključ svakog dobrog odnosa - komunikacija. Treba slušati, razumjeti drugu stranu, biti otvoren prema tuđem mišljenju, dati argumente ako se ne slažemo, ali prihvatiti da nismo svi isti ni savršeni. “Veza bez redovitog otvorenog razgovora nema može biti zdrava. Ako ništa drugo, otvorenom komunikacijom ćeš najbrže doći do čistog zaključka da tip/cura nije za tebe. To puno više vrijedi od dugogodišnje patnje”, piše jedna korisnica.



“Stalno sam bivšoj govorio da trebamo komunicirati, da mi mora reći što misli… Na kraju dana, najvažnije je da mi je ta osoba najbolji prijatelj”, napisao je još jedan muškarac.

