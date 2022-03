Djevojka (25) pati od rijetkog poremećaja: 22 godine jede samo pileće medaljone i čips!

Summer Monro (25) ima neobičnu prehranu zbog koje je mnogi prozivaju izbirljivom i teškom, ali ova djevojka iz Ujedinjenog Kraljevstva ne živi na pilećim medaljonima i čips vlastitim izborom.

Naime, Summer ima ekstremnu fobiju od hrane, poznatu kao Arfid, restriktivni poremećaj izbjegavanja unosa hrane. I njezin je poremećaj toliko intenzivan da je odbila oko 10 tisuća kuna za jedenje jednog graška.

Vjeruje da se s bolešću počela boriti kada je bila prisiljena jesti pire krumpir kad je imala tri godine. To je izazvalo ogroman strah od voća i povrća do te mjere da ne može gledati voće bez da ju tjera na povraćanje.

Dvaput je pokušala s terapijom i hipnoterapijom u pokušaju da odbaci svoju restriktivnu prehranu, ali priznaje da misli da nikada neće preboljeti svoju fobiju.

"Sve što jedem su pileći medaljoni ili čips. Ne jedem voće ni povrće. Ne mogu se sjetiti kad sam zadnji put to pojela, rekla bih kad sam imala oko tri godine. Pokušala sam jesti voće i povrće, pokušala sam pojesti malo jabuke, ali fizički ne mogu. Nije da ne želim pokušati. Jednostavno mi je muka, postoji dio mog mozga koji mi fizički to ne dopušta", objasnila je za Metro.

Svaki dan Summer preskoči doručak, za ručak ima vrećicu čipsa, a za večeru pojede šest do osam pilećih medaljona i to je to. Živi s partnerom Deanom McKnightom (26) i svaki dan pripremaju dva odvojena obroka. Ako par ide na spoj, Summer može pojesti samo zdjelu čipsa. Nije jela voće ili povrće 22 godine.

"Mogu jesti samo tanke krumpiriće i moraju biti jako hrskavi. Čak i kad kuham pileće nuggets, moram ih napraviti hrskavim", ispričala je.

Unatoč restriktivnoj prehrani, Summer inzistira da je zdrava i da ne uzima nikakve vitamine ili suplemente. Međutim, prošle godine se mučila kad je u pilećim medaljonima ugledala venu, zbog čega nije jela tri mjeseca.

"Mnogi ljudi kažu da su iznenađeni što nikad nisam bolesna", rekla je. "Također sam vrlo raspoložena, sretna osoba i ljudi ne razumiju otkud mi toliko energije. To ne utječe na mene fizički, ali utječe psihički. Ne osjećam se bolesno i radila sam krvne pretrage, ali sve su u redu. Liječnici zapravo ne razumiju moje stanje. Kažu da sam dobro jer dobivam proteine ​​iz piletine, a nemam ni prekomjernu tjelesnu ni manju tjelesnu težinu."

