GYMLAB, mjesto gdje su rezultati neupitni, a klijenti najzadovoljniji!

Isto pitanje postavila si je i grupa entuzijasta koji su, želeći potpuno revolucionizirati koncept vježbanja, obišli najbolje fitness centre u Europi te osmislili koncept koji će zadovoljiti svakog pojedinca koji želi vježbati, posvećujući se sebi na optimalnoj razini u uvjetima koji ga na tom putu direktno motiviraju.

Svoje znanje, snove i viziju odlučili su prenijeti na nešto do sad neviđeno u fitness industriji te je tako nastao GYMLAB.

Prije svega, GYMLAB je mjesto u kojem apsolutno svakog trenutka vježbate uz nadzor stručnog kadra prema planiranom i programiranom treningu.

GYMLAB ekipa je izrazito ponosna na svoje programe koje opisuju na sljedeći način :

“Postoji samo jedan program, a to je Program prilagođen pojedincu. Kako god se on zvao! Mi smo se odlučili za tu priču i znamo da je to jedino što dugoročno može zadovoljiti klijenta. Nažalost, ljudi ne znaju što je najbolje za njih u šumu informacija koje postoje, ali polako se i ta svijest budi.”

Edukacije i iskustvo svih GYMLAB djelatnika te kontakti sa svjetski priznatim organizacijama (EXOS, NSCA, Perform Better…) kao i njihovim vodećim ljudima donijelo im je dimenziju više te shvaćanje da ni jedna sprava kao ni jedan trend neće pomoći pojedincu da ostvari svoje ciljeve ako oni nisu pravilno postavljeni (dijagnostika) te pravilno metodički vođeni (stručni kadar).

Idejni začetnik i voditelj Fitness centra GYMLAB Matej Filipi ovako to komentira:

“Svoj posao doživljavamo izuzetno profesionalno, ali pri tome moram naglasiti da svaki pojedinac koji dolazi ima svoju životnu priču i mi smo tu zbog njega, a ne on zbog nas bez obzira na razlog dolaska i ciljeve koje želi ostvarit. Ključ je u promjenama životnih navika i pogledu na vježbanje kao na osnovnu higijenu koju ako ne održavamo radimo si probleme.”

Foto: Promo

U trenažnom procesu, dijagnostika im je temelj koji daje inicijalno stanje prema kojem kreiraju programe.

“Svaka osoba prolazi kroz incijalni upitnik, nešto poput povijesti bolesti putem kojeg dobivamo odgovore na potencijalne probleme i iskustva u vježbanju, nastavlja se screening posture kojim detektiramo postojanje neaktivnosti mišića kao i disbalansa u njima te na kraju vaganje na Inbody vagi koja mjeri udio potkožnog masnog tkiva te mišićne mase kao i niz drugih komponenti bitnih za kreiranje programa vježbanja i prehrane.”

Sam program provodi se u individualnim treninzima, malim grupama do 4 te grupama do 10, a više o svemu pogledajte na www.gymlab.hr .

Ovisno o tome na kojoj razini se pojedinac nalazi te karakterno kakva vrsta programa mu više odgovara i naravno koliko je spreman u sebe uložiti ovisit će u kojoj priči će završiti.

Foto: Promo

GYMLAB u društvu s Real Madridom, Bayern Münchenom, NBA i NFL američkim klubovima

GYMLAB Fitness centar opremljen je najkvalitetnijim spravama na tržištu po čemu su jedinstveni u Hrvatskoj pa i puno šire van granica Lijepe naše.

U toj priči moramo izdvojiti KEISER Functional trainer, sprava koja radi na pneumatiku odnosno nema utega, rezistencija je uvijek ista, a opterećenje se može namjestiti doslovno u gram. Osmislila ju je NASA i na njoj treniraju vrhunski svjetski klubovi poput Real Madrida, Bayern Münchena, NBA i NFL američkih klubova...

Versaclimber, sprava koja imitira penjanje te na kojoj se na taj način aktivira veliki broj mišića i mišićnih skupina i brzo podiže tjelesna temperatura.

Wattbike, bicikl jedinstven na tržištu, napravljen za vrhunske perfomanse, a prilagođen rekreativcu koji želi brzi razvoj, ali ne samo u želji da reducira masno tkivo ili postane izdržljiviji već taj bicikl daje povratne informacije o kvaliteti rada, načinu aktivacije mišića te nivou na kojem se klijent nalazi sa predikcijom gdje bi trebao biti i za to kreira program.

Woodway traka, traka na koju ne treba trošiti previše riječi, traka koju morate isprobati kako bi donijeli zaključak je li drugačija od drugih, a mi Vam sa svoje strane to garantiramo.

Nadalje, Queenax bridge, Inbody, Powerblocks, VIPR, ELEIKO bešumna platforma, Flowin...

Foto: Promo

“Naš koncept rada oplemenile su ove sprave i rekviziti kao i niz drugih koje morate doživjeti da biste razumjeli viziju koja se kroz programe ostvaruje. Novitet u toj priči nije neki hit program u trendu već vraćanje korak natrag, dijagnosticiranje potencijalnog problema te kreiranje korektivnog i performance programa koji se uvijek i bez iznimke provodi uz vodstvo trenera. I to je jedini put ka ostvarenju ciljeva.”

GYMLAB se smjestio u zapadnom dijelu grada u ulici Milana Rešetara 32, u vrhunski uređenom prostoru. Kreirali su ga i dizajnirali svjetski priznati dizajneri, talijanske agencije Locanda Design u suradnji s Domagojem Kranjčevićem, arhitektom koji je dao svoj potpis i od mjesta za vježbanje napravio prostor u kojem se osjećate kao doma. Za detaljnije informacije pogledajte na www.gymlab.hr.

“Ostvarujemo svoje snove, ali prije svega nas veseli što se u našem prostoru ljudi povezuju i socijalizacija je na maksimalno razini. Kako zračiš tako i privlačiš! Dajemo se cijeli u ovu priču i ljudi to prepoznaju. Oni su naše najveće zadovoljstvo i bez njihovih rezultata i osmijeha na dolasku i odlasku bili bi još samo jedna teretana u nizu.”

GYMLAB je projekt kojem je prioritet briga o pojedincu, njegovom zdravlju i tjelesnoj formi, no poseban je naglasak na tome da vam GYMLAB garantira uspjeh!

Foto: Promo

„Ako ste se ikada zapitali što je to što čini razliku u ostvarenju malih ili velikih rezultata, mi vam donosimo odgovor. Stručni nadzor!“ istaknuo je Matej Filipi.

U suradnji sa PHM (Personal Health Model) i profesorom na Kineziološkom fakultetu Asimom Bradićem provodi se edukacija dijagnostičke provjere funkcionalnosti čovjekovog pokreta.

Pitate se o čemu je riječ? Riječ je o resetiranju loših motoričkih obrazaca te vraćanju izvornom pokretu koji će svakoga učiniti snažnijim, bržim i izdržljivijim u životu i radu!

Za kraj smo upitali Mateja da nam objasni od kuda crpi ideje te da li je već ostvario svoje snove:

“Iskreno, živim američki san usred Zagreba. Na tom putu nisam sam niti želim biti. Okružio sam se ljudima koji su prvenstveno iskusniji od mene, koji me prate i koje ja želim pratiti. Iako trenutačno živimo svi u nekom zanosu priče koju gradimo, smatram da na ovome ne smijemo stati te da naše vrijeme tek dolazi. Možda to zvuči prepotentno, ali u sportu je najteže doći na vrh, a još teže ostati na toj razini. Pisac i autor niza edukativnih knjiga, Dan Millman svojom izrekom drži me skromnim, a uvijek gura da težim boljem."

Put prema uspjehu popločen je malim neuspjesima.

Ako sumnjate u to, naučite žonglirati.

Foto: Promo

Mala su djeca majstori učenja, njihova metoda je metoda pokušaja i pogrešaka.

U toj su tehnici bolji od svakoga od nas, nitko ne doživljava toliko neuspjeha i ne uči toliko brzo.

Zašto strahovati od neuspjeha?

Svaka pogreška donosi darove i pouke, svaka pouka vodi mudrosti, a svaki neuspjeh novom postignuću.

Neuspjesi i pogreške su prečke na ljestvama koje vode prema vašemu potencijalu.

Ako ne doživljavate neuspjehe, niste izabrali dovoljno uzvišene ciljeve.

Dan Millman