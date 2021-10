Gotovo svim horoskopskim znakovima ovoga tjedna treba ista stvar - puno odmora i opuštanja

OVAN

LJUBAV: Prolazni nesklad u osobnim odnosima i još više u vašim ljubavnim očekivanjima učinit će da se osjećate frustrirano ili usamljeno. Bilo bi dobro prihvatiti ono što jest i bez velikih ambicija čekati povoljnije dane. Oni će doći.

KARIJERA: Nađite u sebi snage da postavite bolje kriterije u poslu i da obavite ono što morate obaviti. Ne postavljajte si sada letvicu previsoko jer ste u fazi kad je oko vas previše izazova, a vaša je energija na minimumu. Planirajte u mislima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se opuštajte i dovoljno spavajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



BIK

LJUBAV: Vaša potreba za društvom bit će i dalje naglašena, pa ćete svako malo izlaziti van. Bit će to neformalna druženja s vama bliskim ljudima i prijateljima. Nećete imati velika očekivanja, no baš ta opuštenost možda vam donese i novu ljubav.

KARIJERA: Riješili ste veće poslovne dvojbe i sad smjelije idete naprijed. Malo po malo počinjete graditi nove uvjete rada ili nove projekte. U sebi nosite onu svjetlost kojom ćete probuditi mnoge oko sebe. Trebaju vam samo vjerovati. Otvorite se.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sumnjate u svoje sposobnosti.

OCJENA: LJ 4 K 5, Z 4



BLIZANAC

LJUBAV: Vaša energičnost i poduzetnost u ljubavnom životu ponekad će graničiti s ludošću. Nisu isključene ni male ljubomore, ali s većim intenzitetom. No kako dođe, tako će i proći. Potrebno je malo više samokontrole da bi bili sretniji.

KARIJERA: Djelovat ćete na raznim frontovima, ali neće postojati ništa toliko snažno da bi vas potpuno zaokupilo. Funkcionirat ćete dobro uz pažljivo organizirane stanke. One su potrebne jer sada imate manje snage nego inače.

ZDRAVLJE&SAVJET: Razmišljat ćete o smislu i besmislu života.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



RAK

LJUBAV: Ovih dana vjerojatno će mnogi od vas početi pretjerivati u strastima ili obratno, u hladnoći. Ili ćete svaki tren željeti biti s voljenom osobom, ili ćete težiti potpunoj samoći. Sjetite se pravila zlatne sredine i nađite ravnotežu.

KARIJERA: Moguće je da ćete ovih dana uspostaviti ili obnoviti poslovne kontakte s ljudima koji rade na nekom drugom kontinentu. To će vam svakako donijeti dobrobit i proširiti horizonte. Koliko god izgledalo daleko, bit će dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite odmjereni u ponašanju.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



LAV

LJUBAV: Strastvenost koju ćete pokazivati prema drugoj strani ponekad će je uplašiti. Čini se da sad točno znate što želite i očekujete isto od voljene osobe. Ipak, trebat će malo više takta i strpljenja da se iskristaliziraju stavovi. Budite umjereniji.

KARIJERA: Bit će dana kad ćete se zateći u iskušenju samodopadnosti. Vaša samoprocjena treba biti realna i zrela. U svakom vašem potezu zrcali se ono što nosite u sebi. Stoga je bolje prepustiti drugima da govore o vašem radu. Tako će sve biti uvjerljivije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mali pad imuniteta.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



DJEVICA

LJUBAV: Pojavit će se novo svjetlo na vašem ljubavnom nebu. Ovo ste dugo čekali i nećete moći povjerovati da vam se otvaraju nove ljubavne prilike. Dotjerajte se i izađite van, među ljude. Ipak, nemojte pretjerati s vlastitom prezentacijom.

KARIJERA: Na poslu ćete imati mnogo zanimljivih sadržaja. Oni čiji je karakter rada kreativan sigurno će biti u plusu. Povezivanje s mladim suradnicima također će biti naglašeno. Vi sami pripremat ćete i nove, bolje uvjete rada.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete da možete više i bolje. Potrudite se.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



VAGA

LJUBAV: Strpljenjem i tolerancijom mogli biste poboljšati odnos s voljenom osobom. Nikakva rasprava, a pogotovo motivirana ljubomorom neće donijeti rezultate. Vrijeme je igranja igre zatvorenih karata, pa budite suzdržani. Bit će dobro.

KARIJERA: Zaposleni u svim djelatnostima povezanim s akcijom moći će u bavljenju svojim poslom doći do izražaja više nego inače. Mnogi će biti prepoznati kao talentirani ili barem kao kvalitetni djelatnici. Ostali će drugima biti zanimljivi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste i ne bojte se.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



ŠKORPION

LJUBAV: Imperativ u vašem privatnom životu bit će zabavljanje. Nećete težiti ozbiljnoj vezi, bar ne pod svaku cijenu, no ako se ona dogodi, prihvatit ćete je. Oni koji već jesu u vezama povezat će se s mladim društvom, te će zajedno tulumariti. Bit će dobro.

KARIJERA: Moguće je da ćete se zateći u situaciji kad će se najozbiljnije mjeriti vaša postignuća. Kriteriji bi mogli biti strogi, no ne bojte se – imate sve kvalitete da dobijete zasluženo dobru ocjenu. To će pokrenuti neke transformacije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manje se naprežite, više se odmarajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



STRIJELAC

LJUBAV: Vaše ljubavni apetiti bit će veliki, a objektivne prilike malo manje. Ipak, naći ćete ravnotežu i zadovoljstvo. Poneku frustraciju podijelit ćete s prijateljem ili prijateljicom. Voljena osoba će se suzdržati od kritike. Bit će uglavnom dobro.

KARIJERA: Pustite druge da se izraze, a ako treba i da vas vode. U ovom trenutku jednostavno ne možete učiniti ništa na svoju ruku. Budite razumni, strpljivi i vjerujte da će kasnije sve doći na svoje mjesto. Drukčije ne može.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa se ne događa slučajno. Vi to dobro znate.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



JARAC

LJUBAV: Vaša ljubavna priča nastavit će se unatoč vašim sumnjama. Ponekad ćete biti zaista zbunjeni što vam se to događa, ali realnost će vam donositi zadovoljstvo. Ako još uvijek tražite svoju ljubav, dotjerajte se i izađite među ljude. Samo ne naglite u nastupima.

KARIJERA: U poslu ćete se uglavnom nadmudrivati. Utjehu ćete nalaziti u privatnom životu. S autoritetima nećete stajati najbolje, a pogotovo sada. Ne inzistirajte na svojim idejama, jer ste u nepovoljnoj poziciji. Izdržite uz razum i toleranciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz laganu glazbu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



VODENJAK

LJUBAV: Bit će vam jednako važno kako organizirati zajednički život, ali i to kako se dobro zabaviti. Neki će utješiti voljenu osobu i uveseljavati je eliminirajući tako njene probleme. Pokazat ćete se kao odličan i suosjećajan zabavljač.

KARIJERA: Možda nećete još vidjeti prednosti nove faze u koju ulazite, ali osjetit ćete ih intuitivno. Baš intuicija bit će vam glavni vodič u poslu ovaj tjedan. Ako ste u dvojbi, samo zastanite i pažljivo osluškujte svoj unutarnji glas. Nema greške.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite rekreaciju za sebe.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



RIBE

LJUBAV: Šarm i neobaveznost bit će vaši aduti za uspješno zavođenje osoba suprotnog spola. Ponekad ćete za druge biti neuhvatljivi. Ipak, predajte se onom koga volite, a najviše zato da kasnije ne bi požalili. Ljubav je sve bliže.

KARIJERA: U idućim danima vjerojatno će vam se mnogo toga obećavati. Ponekad će to izgledati kao da vam se nudi posao iz bajke, ali budite realni i oprezni. Posebno je važno provjeravati legalitete. Sve što ne drži vodu, pustite. Neka pričaju što žele.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s hranom i pićem.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Djevica, Vodenjak, Ribe