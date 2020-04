'Godinama varam supruga, a otkako smo u izolaciji, želim ga ostaviti'

Jedna 48-godišnja žena požalila se savjetnici Deidre da razmišlja o ostavljanju supruga kojem je također 48. "Uvijek mora biti po njegovom i uopće me ne poštuje. Prema našim sinovima je također grub još od kada su bili jako mali, nikada nije shvaćao da su djeca i to je uzrokovalo mnogo svađa između nas u kojima on, naravno, uvijek pobijedi."



Puno puta htjela je otići, ali uvijek bi sebi govorila da si on ne može pomoći i da je jednostavno takav. "Jednu večer sam bila zaista bijesna, izletila sam iz kuće s prijateljicom i otišla u kafić. Pile smo, a u jednom trenutku došao je prijatelj iz škole sa svojim prijateljem. Smijali smo se, zabavljali i ubrzo se to pretvorilo u onu večer za koju ne želiš da se završi. Otišli smo do moje prijateljice i nastavili piti. Pronašla sam se u zagrljaju muškarca koji je došao s našim prijateljem. Nije bio pretjerano romantičan, ali osjećala sam se poželjno kraj njega. Večer se završila tako da smo se poseksali na podu."

To se dogodilo prije osam godina, a do danas su ostali prijatelji s povlasticama. Njemu je 49, oženjen je i ima djecu, a nalazili su se samo zbog seksa koliko god su mogli. "Naravno, od kada je izolacija nismo se niti jednom vidjeli, ali stalno razmišljam o njemu. Duhovit je i jako dobar u krevetu. Moja djeca su se odselila, a brak postao još gori. Izolacija je učinila moj život kod kuće potpuno jadnim. Stvarno mi je dosta supruga i njegovog ponižavanja. Znam da nećemo morati biti kod kuće zauvijek, ali stvarno ne mislim hodati kao po jajima ostatak svog života."



Deidre odgovara: "Uopće te ne krivim. Znam da je teško, ali vrijeme je da se suočiš sa suprugom, kažeš mu da ti je dosta i da ne namjeravaš živjeti ovako. Njegovo ponašanje može biti posljedica prošlosti i slažem se da mu neće biti jednostavno promijeniti se, ali ti to ne moraš prihvatiti. Ovo je dobro vrijeme da mu kažeš da želiš da se bolje ponaša prema tebi ili ćeš otići. Duljina veze i braka definitivno otežava tvoju odluku za odeš."