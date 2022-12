Gin Bogowski iz Zeline kvalitetom nije daleko od svojeg imena

U Hrvatskoj se zna napraviti dobar gin, pa, napokon, imamo i Old Pilot's, a ta činjenica upogonila je lijepu i perspektivnu malu scenu tih pića. I to na način da su domaći craftovi vrlo brzo napravili jaku konkurenciju industrijskima. Jedan od novijih uradaka je Bogowski koji se proizvodi u Svetom Ivanu Zelini. Iako ime odiše visokom dozom samouvjerenosti, to doista nije bez razloga. Bogowski je deklariran kao distilled dry gin, no bitnije od te informacije su njegove karakteristike. A one su prilično impresivne.

Foto: Juraj Močilac

Gin ima 43 posto alkohola, no u bujici aroma borovice, citre, narančine kore i borovine alkohol se praktično ne osjeti. Ono što je još važnije, note koje osjetimo u aromi ponavljaju se u okusu, pa doista pred sobom imate jedno zaista odlično napravljeno piće. Uobičajeno je gin piti s tonicom, onda i u koktelu, no ovdje bismo se usudili preporučiti da ga se pije 'suhog', možda tek s dodatkom kakvog začina ili par twistova limuna ili naranče, tek toliko da se još malo i pojača citra. Mahom je ekipa s kojom smo podijelili bocu bila oduševljena Bogowskim.

Foto: Domagoj Kunić

A i sama boca koja je i sama vrlo kvalitetna ima svoju priču. Proizvođač navodi kako se radi o zero waste ginu jer će od vas otkupiti praznu ambalažu koja će se kasnije koristiti opet. No, ta je boca i odlično dizajnirana u nagrađivanom dizajnerskom studiju Mireldy. Interesantno, ovaj studio potpisuje i etiketu berlinske pivovare Fuerst Wiacek čija piva se mogu kupiti kod nas. Ali, detalj koji ćete primijetiti odmah jest odsjaj koji proizvođač pripisuje 24-karatnom zlatu kojim je etiketa urešena.

Foto: Juraj Močilac

Još, Bogowski se proizvodi na opremi iStilla iz Nizozemske koji je na glasu kao jedan od najboljih proizvođača opreme za manje destilerije u svijetu. Upravo to u prvoj zelinskoj craft destileriiji ističu kao osnovni adut kada se o kvaliteti gina radi, uz tehnologa Lavoslava koji ima 20 godišnje iskustvo s destilatima.

Foto: Domagoj Kunić

Kao što i OPG Guvo iz kojega Bogowski dolazi ima višegodišnje iskustvo u proizvodnji alkoholnih piča. Očito, početna investicija u ovakvu izvedbu morala je biti visoka, tolika da je i uspješni OPG teško može pokriti. Ali, europski fondovi do sada su se na domaćoj craft sceni pokazali kao rješenje, pa je tako i ovdje. Sljedeće što se najavljuje bilo bi autentičan lokalni zelinski destilat, da je to moguće, pokazuje i Bogowski kod kojeg se koristi i dosta bilja prikupljenog oko destilerije.

Foto: Juraj Močilac