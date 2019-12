Evo što trebate nositi na prvom spoju!

Prošlo je tjedan dana odkada ste upoznali dečka koji trči u istom parku kao vi i napokon je stigla večer da idete na spoj. Pola sata prije još uvijek stojite ispred ogledala i ne znate što obući.



Opustite se, znanstvenici imaju riješenje, barem za većinu toga. Iako je tu dosta faktora kao što je nečiji izgled, ukus, i općenito kako se nosi sa sobom, piše medicaldaily.com.



Ove stvari trebate imati na umu kako biste olakšali sebi i donijeli pravu odluku oko modne kombinacije.

Crno je uvijek in

Uvijek i zauvijek. Znanstvenici kažu kako je crna pravi odabir jer je neutralna, a opet elegantna. Ima toliko različitih kombinacija s crnom i jednostavno ne možete pogriješiti.



Muškarci stvarno vole crvenu

Ovaj stereotip je istina, a istraživanje iz 2008. otkrilo je da muškarci smatraju žene u crvenom privlačnijim i neodoljivim. Ako želite avanturu obucite crvenu haljinu i stavite crveni ruž.



Manje je više

Nemojte pretjerivati s šminkom. Muškarci smatraju žene privlačnijim kada je šminka prirodna. Znanstvenici kažu kako je to zapravo povezano s povjerenjem i očekivanjima.



Budite svoji

Možda zvuči otrcano, ali stvarno je istina. Na kraju dana, to je samo odjeća - obucite se onako kako volite i u čemu vam je najugodnije.

