U prosincu najviše prekida, u siječnju razvoda braka: Kako održati vezu tijekom blagdana?

Božić može biti vrlo romantičan, a postoji nešto vrlo posebno u ukrašavanju drvca, klizanju na ledu i plesu okolo uz svečane pjesme s osobom koju volite. No, sve to dodatno vrijeme zajedno može ponekad staviti mrlje u odnose i nažalost to često znači da se pukotine počinju pojavljivati. Svake godine dolazi do ogromnog porasta u broju razvoda, jer ljudi donose srčanu odluku o razdvajanju samo nekoliko tjedana ili čak dana nakon praznika, piše mirror.co.uk.



Sara Davision, stručnjakinja za odnose poznata kao trener razvoda, vjeruje da postoje određene stvari koje svi parovi trebaju učiniti kako bi 'svoju božićnost dokazali' u vezi.



Sara kaže: "Božić može biti talište za povećanje napetosti i povećanje sporova u obiteljskoj kući. Tužna je činjenica da kada provodimo kvalitetno vrijeme sa svojim partnerima, to vrši pritisak na bilo kakve pukotine u vezi. Ako već postoje temelji za prekid on je zagarantiran. "



"Siječanj je najznačajniji mjesec za podnošenje zahtjeva za razvod braka, s time da je prvi puni radni dan sada skovan kao 'dan razvoda' jer obiteljske pravne tvrtke primaju toliko mnogo upita."

"Tijekom praznika nas više ne ometa uobičajena rutina rada tako da imamo više vremena da se usredotočimo na odnos i kako to ide. To znači više pažnje, jer parovi provode više vremena zajedno. Drugi problem koji uzrokuje stres je provođenje vremena s proširenom obitelji. Stare šale o zakonima mogu postati previše istinite nakon nekoliko pića i zajedničkog života pod jednim krovom. Napetosti mogu narasti ako se ne slažete dobro."



"Parovi često imaju i različita očekivanja za božićne blagdane. Ako netko to vidi kao priliku da digne noge jer nisu na poslu, a drugi da zabavi djecu ili kuha za sve, to može izazvati svađe. Uz sve to što je sezona za zabave i piće, a ako je vaš odnos već na stijenama, to nažalost može biti pokretač za nevjeru."

Sara je otkrila nekoliko savjeta za održavanje veze tijekomo blagdana.



1. Ne dopustite da se problemi skrivaju - ako postoje problemi, pokrenite ih sa svojim partnerom i zajedno surađujte kako biste ih riješili prije nego što se nanese nepopravljiva šteta.



2. Odvojite malo vremena za raspravu o tome što želite od praznika i kako vidite da to funkcionira - napravite plan s kojim se oboje slažete i s kojim ste zadovoljni.



3. Unaprijed dogovorite financijski proračun za božićno razdoblje i pridržavajte se toga.



4. Donesite svjesnu odluku da ostanete mirni i da budite raspoloženi za Božić - nemojte biti osoba koja spušta raspoloženje.



5. Dajte sve od sebe kako biste se slagali sa proširenom obitelji - slažete se da ćete posjete svesti na minimum ako znate da uvijek uzrokuju nepotreban stres.



6. Neka ljubav ostane živa - budite nježni i razigrani sa svojim partnerom. Dogovorite kvalitetu za vrijeme tijekom praznika koja provodite zajedno radeći stvari koje volite.



7. Ne shvaćajte stvari previše ozbiljno. Nemojte izazivati svađe i burno reagirati na sitnice. Kontrolirajte se.

Poslušajte savjete za vječnu ljubav naših kumica s placa: