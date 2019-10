Držite osjećaje u sebi? Stručnjaci kažu kako ovo može dovesti i do razvoja depresije

Novo je istraživanje predstavljeno u Chicagu pokazalo kako potiskivanje emocija bitno utječe na zdravlje srca i stvara brojne druge probleme. Također, dolazi do većeg stresa, a s vremenom može doći i do agresije ili pak depresije.

Istraživanje je skupilo podatke 304 žene, a ultrazvukom su proučavali njihove arterije, ali i kako se ponašaju u intimnim vezama. Rezultati su pokazali kako držanje svih osjećaja u sebi zbog izbjegavanja sukoba bitno utječe i na kardiovaskularne komplikacije. Ljudi koji su to radili su imali nakupljeni plak (zadebljano područje koje se nakuplja na stijenkama arterija) u glavnim arterijama, što onda može povećati rizik od moždanog udara ili uzrokovati druge probleme.

Psihoterapeutkinja Emily Roberts kaže: "Kada god osjećate ljutnju, frustraciju ili tugu, potiskivanje tih osjećaja vodi do stresa za tijelo. Može doći do visoke razine hormona stresa, a to vodi do smanjenog imuniteta i lošeg razmišljanja. S vremenom stres vodi i do dijabetesa, problema s pamćenjem, agresije i depresije. Drugim riječima, kada pokušavate potisnuti svoje osjećaje ili ih ignorirati stvarate sve veći stres organizmu koji se kasnije manifestira u obliku raznih bolesti."

