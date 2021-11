Djevojka nasmijala mnoge recenzijom tajica 'Nisu pukle ni kad sam padala po kamenu'

Dobar par tajica trebao bi vam omogućiti da se osjećate ugodno tijekom treninga, ali jedna je žena stavila svoje nove tajice na mnogo teži izazov i odmah postala viralna svojom urnebesnom recenzijom, kako piše Daily Mail.

Cory H., podijelila je recenziju za tajice Raypose koje koštaju 13,99 dolara, odnosno oko 90 kuna, na Amazonu u srpnju 2020., ali je postala viralna tek kada je njezinu recenziju drugi kupac podijelio na svom Twitter profilu.

i think about this twice per week pic.twitter.com/MCjFadQwRH