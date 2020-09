'Djevojka me prevarila s drugim muškarcem pa sam se poseksao s njezinom mlađom sestrom'

- Moja djevojka prevarila me s drugim muškarcem pa sam joj se osvetio tako što sam spavao s njezinom mlađom sestrom. Sada cijelo vrijeme mislim o njoj, a ne o svojoj djevojci. Moja djevojka i ja oboje imamo 21 godinu. Zajedno smo već tri godine. Imali smo neke probleme, ali mislio sam da smo u redu, sve do prije nekoliko tjedana. Ona je jedan vikend bila na djevojačkoj večeri i prevarila me s drugim muškarcem. Osjećala se tako krivo da mi je sve priznala kad me vidjela. Užasno me to pogodilo pa sam otišao sa svojim prijateljima ubiti tugu u pub pa se vratio u njezin stan - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Tamo je sreo njezinu mlađu sestru, koja je također imala problema sa svojim dečkom i trebala je rame za plakanje. Dobro su kliknuli i odjednom su se počeli ljubiti, a na kraju su se i poseksali. Njegova djevojka vidjela je da nešto nije u redu te je on na kraju sve priznao. Njezini roditelji također su se umiješali jer je on rekao da želi biti s njezinom mlađom sestrom. Njegova djevojka i dalje želi biti zajedno s njim, ali on ne može prestati razmišljati o njezinoj sestri pa za savjet pita stručnjakinju.

- Je li samo žudite za mlađom djevojkom ili su već postojali problemi u vašoj vezi? Je li to ono što je doista navelo vašu djevojku da uskoči u krevet s neznancem, a vi da tražite novo uzbuđenje? Stvorit ćete kaos ako zakomplicirate stvari s njezinom sestrom. Toliko je mlada da je malo vjerojatno da će potrajati, a zapravo je samo diverzija od problema. Vaša djevojka možda želi ponovno biti zajedno, ali morate biti iskreni prema sebi. Ostajete li zajedno iz navike? Suočite se s tim, osim ako se ne želite ozbiljnu vezu, vrijeme je krenete dalje - odgovorila mu je Deidre.

