Djevojka iz bizarnog razloga otišla usred spoja: ‘Nije htio platiti dodatni sir na hamburgeru!’

Dafna Diamant iz New Yorka u Americi, ispričala je kako je upoznala super muškarca s kojim je razgovarala na aplikaciji za spojeve. Činio se zanimljivim i izašli su na spoj, no na kraju je ona, usred spoja, izašla iz restorana jer se nije slagala s njegovim stavom prema trošenju, piše Mirror.

Objasnila je kako je ona naručila jelo branzino, blagu, bijelu ribu, popularnu u talijanskoj kuhinji, dok je on odabrao hamburger, a na upit konobarice želi li u hamburger dodati još sira, ljubazno je odbio nakon pitanja koliko bi to koštalo.

- Upravo sam se vratila sa spoja, ne znam zašto si ovo radim? Dakle, plan nam je bio otići na večeru. Sjednemo mi tako u restoran, on se čini jako drag i pristojan, stvari idu dobro. Dolazi konobarica, želi uzeti našu narudžbu. Ja sam rekla da ću uzeti branzino, on da će uzeti hamburger. Konobarica ga pita s čime želi svoj hamburger i on joj kaže. Zatim ga je pitala želi li malo sira na svom hamburgeru, na što ju je on upitao plaća li se to. Ona mu je rekla da je to 3 dolara (2,81 eura) više, pa je rekao da ne želi - ispričala je u videu na TikToku

Nakon što je konobarica otišla od njihovog stola, Dafna kaže da se počeo buniti kako mora "u današnje vrijeme sve dodatno platiti", na što ga je ona podsjetila da žive u New Yorku pa je to i očekivano. Odlučivši da je dovoljno vidjela, nakon što su pojeli obrok. rekla mu je da mora otići do kupaonice da se osvježi.

- Ustala sam i rekla idem na WC na trenutak, uzela sam torbicu i otišla do konobarice, platila račun i izašla iz restorana. Poslala sam mu poruku u kojoj sam mu napisala da je račun plaćen i da je trebao uzeti dodatni sir, i blokirala ga na aplikaciji - dodala je.

Njezin video prikupio je 7,6 milijuna pregleda, međutim, Dafna nije dobila odgovor korisnikaTikToka koji je očekivala, jer se većina njih složila da je 3 dolara stvarno previše za jednu krišku sira.

- Jesam li zato samac? Jer ne plaćam 3 dolara za dodatni sir? - našalio se jedan korisnik.

- Jadnik je samo pokušavao uspostaviti razgovor... - napisao je drugi.

- Problem je što ljudi prebrzo osuđuju nekoga. Nisi mu dala priliku zbog jednog komadića sira. Mislim da ovdje tebe treba biti sram - dodala je treća osoba.

