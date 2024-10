Djed je otvorio restoran i nazvao ga po baki, tu sam odlučio postati kuhar

Restoran Eva u Lokvama u srcu Gorskog kotara, svakako vam je u blizini ako ste odlučili posjetiti taj predivan dio Hrvatske. Smješten je na povišenom dijelu, odmah uz lokalnu cestu na adresi Gorski raj, na nadmorskoj visini od 800 metara, udaljen svega tridesetak kilometara od mora s terasom s koje puca idiličan pogled na šume i prekrasno i moćno jezero Lokvarka. Priča o restoranu koji vodi mladi chef Mario Šubat, oduševit će vas, kao i atmosfera, toplina ugođaja u restoranu i na terasi gdje mališani mogu uživati i u ograđenom igralištu, u blizini pogleda roditelja, a druga je igraonica u unutrašnjosti restorana. Hrana koju smo kušali doista je fantastična; od predjela baziranog na paštetama i suhomesnatim proizvodima od divljači, preko bifteka od jelena do posebno dekoriranih palačinki u umaku ili šeiku od šumskog voća s bademovim mlijekom i cimetom ili iznimno popularnim štrudlama od šumskog voća ili borovnice. Osim okusom, oduševljava i posebnom, modernom dekoracijom, kao u nekim popularnim restoranima u metropoli.

Foto: Nikola Zoko

A priča koja stoji iza restorana koji se sakrio u srcu Gorskog kotara, govori koliko je obiteljske topline ugrađeno u restoran. – Moj je pokojni djed, nono Vilim, restoran otvorio kada je otišao u mirovinu, 2005. godine, jer mu je bilo dosadno. Uvijek je bio u nekom poslu, trgovini, on je Primorac koji je doselio u Gorski kotar, uvijek u pokretu. Zato je odlučio otvoriti restoran i nazvao ga je po svojoj supruzi, mojoj baki Evi. Kao dijete sam i ja stalno bio u restoranu, pomagao, učio, zainteresirao sam se za taj posao i baš sam tu i odlučio da ću postati kuhar. Otišao sam nakon školovanja raditi po drugim restoranima u Crikvenici, Zagrebu, Rijeci kako bih stekao iskustva i naučio raditi taj posao, dokazao se. Kada sam se oženio i dobio prvo dijete, odlučili smo se vratiti u Gorski kotar i 2018. godine ponovno smo otvoriti restoran koji je, kada je nono preminuo, bio zatvoren nekoliko godina. Vidio sam da je Gorski kotar tada bio još nedovoljno otkriven, njegova gastronomija najviše i odlučio sam se baciti u taj izazov otkrivanja čari i jela ovoga kraja gostima. Izazov je svaki dan, a donosi ga sve; od vremena, prirode, istraživanja što bismo novo mogli pripremiti. No, prvih smo se nekoliko godina tražili, osluškivali što ovom kraju treba, što ide, kako se profilirati na tržištu, shvatiti po čemu želimo biti poznati. Tada smo imali i pizze i svakakva jela na meniju. Onda je došla korona nakon koje smo odabrali svoj prepoznatljivi put u kojem nam je glavna misija postala imati kvalitetna jela koja su vezana isključivo uz ovaj kraj. Restoran je preuređen, moderniziran, ali smo ostali vjerni tradiciju u vanjskom izgledu. Najviše smo se posvetili kvaliteti i posebnosti menija. Imamo, primjerice, jedinstvenu pljeskavicu od divljači; unutra je meso jelena, vepra, medvjeda i to nam je totalni hit – kaže nam Mario Šubat koji je i glavni kuhar koji je autor svih jela koje i priprema u kuhinji.

Foto: Nikola Zoko

S njima radi i osoblje koje mu pomaže, ali on kuha svako naručeno jelo i u tome uživa. Kada je odlučio postati oaza kvalitetne lokalne gastronomije, izbacio je pizze, bolonjez i pileće pohance ima samo u sklopu dječjeg menija, a glavni je meni posvetio namirnicama i jelima toga kraja. Sami kuhaju, kisele povrće i proizvode hranu.

– Sve što imamo u ponudi je strogo kontrolirano, imamo sve potvrde, od veterinara do certifikata za meso medvjeda koje izdaje Ministarstvo zaštite okoliša. Na sve pazimo, a divljač nabavljamo od lovaca. Godinama imamo odličnu suradni s Mesnicom Šafar iz Delnica kod kojih nabavljamo i divljač i koji samo za nas rade neke proizvode. Sve namirnice koje možemo, poput šumskog voća i povrća kupujemo od naših OPG-ovaca, sireve također u Begovu Razdolju, imamo i svježu pastrvu iz ribogojilišta koju najčešće filetiramo i poslužujemo kao goranski specijalitet – kaže nam vlasnik. Rade čitavu godinu i uvijek se traži stolica više, pa iz restorana poručuju da se dolazak prethodno najavi kako bi bili sigurni da će vas čekati mjesto u restoranu kako bi mogli uživati bez čekanja na slobodno mjesto. Restoran ima kapacitet od 115 mjesta, od čega je 70 u unutrašnjosti. Ne rade ponedjeljkom i utorkom, s obzirom na to da su im svi vikendi tijekom godine "ludnica". Posjetitelji, kažu, uživaju u hrani, ali i u okolišu i dolaze im ciljano ili u sklopu izleta u tom kraju, a restoran otvaraju i po posebnim zahtjevima.

Foto: Nikola Zoko

– Gotovo 80 posto gostiju su domaći ljudi, dolaze iz Zagreba, Rijeke, Splita, čitave Dalmacije jer su nas prepoznali kao mjesto gdje mogu jesti domaće, kvalitetno, skuhano jelo pripremljeno na moderan način. Jela od divljači su nam jako popularna, zatim gril-plata Eva s domaćim kobasicama od divljači, odrescima i ražnjići od divljači, domaćim kobasicama, kroketima, povrćem sa žara, uz što dobijete lovački kruh, umak od borovnice ili umak od gljiva. Najtraženiji nam je gulaš od divljači, posebno jer je u njemu i meso medvjeda. To je fino, aromatično jelo, meso je mekano i to doista svi žele jesti. Uz to imamo priloge, domaću tjesteninu, njoke. To jelo kuhamo četiri do pet sati i imamo ga uvijek u ponudi. Tu su i biftek od jelena s domaćim, restanim krumpirom, rižoto od divljači i šumskih gljiva, imamo, naravno, i pohane žablje krakove, dimljenu pastrvu, teleće pečenje, razne juhe, a posebno je tražena ona od šumskih gljiva. Meni prilagođavamo godišnjem dobu i namirnicama koje su svježe i lokalno dobavljive, tako da ga mijenjamo četiri puta godišnje – dodaje chef Mario. Restoran ima i bogatu vinoteku koja je izložena gostima u dijelu restorana. U ponudi imaju i širok spektar hrvatskih vina koja prilagođavaju jelima koja nude gostima.

Foto: Nikola Zoko

Kako bi vam posjet Gorskom kotaru bio potpun, prije nego što dođete u Restoran Eva i okusite tradicionalna jela toga kraja, ovisno o dijelu godine kada svratite, možete obići neke od zanimljivih lokacija u blizini. Naime, nadomak restorana nalazi se špilja Lokvarka, najveća uređena spilja u Hrvatskoj i Park-šuma Golubinjak s najvećom jelom u Hrvatskoj, takozvanom "kraljicom šume" starom više od 250 godina. Svega 15-ak kilometara od restorana nalazi se i Nacionalni park Risnjak, a skijališta Platak, Petehovac i Begovo Razdolje čekaju one koji uživaju u zimskim radostima. U blizini je i niz izletišta, šetnica, biciklističkih staza, a jezero Lokvarka zanimljivo je tijekom godine kupačima i ribolovcima koji rado uživaju u mirnoj zelenoj oazi koja ih okružuje.