'Dečko želi da doselim bliže njemu, daleko od obitelji i prijatelja, iako je on rijetko kad kući'

Izlazim s dečkom već skoro dvije godine, a u posljednje vrijeme često radi izvan zemlje i kod kuće bude samo nekoliko dana u mjesecu. Ipak, pitao me da se doselim bliže njemu jer tako ne bi morao još 45 minuta putovati do moje kuće, da me vidi kad dođe s posla, no rekla sam mu da ne želim odseliti daleko od svih da na kraju završim sama, daleko od prijatelja i obitelji, dok on i dalje radi u drugoj zemlji, napisala je djevojka anonimno terapeutkinji i Mirror kolumnistici, Colleen. "Također, mislim da je ta molba vrlo sebična od njega; jer sam valjda vrijedna tih 45 minuta putovanja? Povrh toga, on se redovito jako živcira zbog stvarno glupih stvari. Nedavno mi je na primjer došao mi je prijatelj na kavu i razgovor, zbog čega se on jako uzrujao i ignorirao me naredna četiri dana. Kad sam ga suočila s njegovim pogrešnim postupcima, rekao je da mu je zasmetalo samo to što sam mu taj tjedan rekla da nemam nikakve posjetitelje." Istina je, kaže, da tada nije planirala posjete, no u to je vrijeme provela tri tjedna u bolnici jako bolesna, pa ju je najbolji prijatelj došao posjetiti kad je došla kući. "Voljela bih vaš savjet kako dalje", napisala je.

"Pa, nije samo sebično, mislim da zvuči kontrolirajuće. On vas pokušava odvojiti od prijatelja i obitelji kako biste mu bili bliže čak iako nije tu većinu vremena, a jako se duri ako se vi vidite sa prijateljem. Budimo iskreni, 45 minuta i nije tako velika stvar. Većini ljudi s kojima ja radim svaki dan trebaj sat ili više da dođu od doma na posao", piše Colleen.

"Mislim da se morate zapitati treba li vam taj muškarac u životu. Možda su stvari krenule dobro, ali on je očito postupno počeo postavljati uvjete.. A i ne razgovarati s vama danima zbog ničeg praktički je uznemiravanje i psihičko zlostavljanje. Vama instinkt vam govori da to nije u redu, pa mislim da mu morate vjerovati. Budite jaki, recite mu da vam ova veza nije dobra i da se želite viđati sa svojim prijateljima bez prethodne najave, te da vam ne treba partner koji neće razgovarati s vama četiri dana kao s nekom tinejdžericom", dodala je.

"Što god odlučili o svojoj vezi, moj savjet je da se ne udaljavate od svojih prijatelja i mreže podrške. Kad ste u vezi punoj ljubavi, ponekad jedno od vas mora pristati na kompromis jer stvarno želite stalno biti zajedno ali vaš mi scenarij zapravo nema smisla. Vidim crvene zastavice upozorenja, a on jednostavno zvuči kao čovjek koji vas kontrolira i nema namjeru pristati na kompromis, te vas želi da samo za sebe", zaključila je.

