Dala je otkaz kako bi putovala od Meksika do Kanade, a hodajući je prešla 4000 kilometara

Mary Mansfiel iz Hadfielda u Engleskoj odlučila se na avanturu života i proputovala od Meksika do Kanade - hodajući, piše Metro. 40 - godišnjakinja je patila od teških migrena od 25te godine, a svakodnevno je morala uzimati tablete protiv bolova kako bi mogla normalno funkcionirati. Prešla je na vegetarijansku prehranu, a simptomi su se smanjili. Godinama su joj glavobolje onemogućavale aktivnosti i uživanje u životu, pa je sada, kada se stanje popravilo, odlučila otići na putovanje. Prohodala je ukupno 4270 kilometara!

"To je najteža stvar koju sam ikada napravila. Najbolji dio je odlazak od svega i uživanje u životu. Kao da sam u potpuno drugom svijetu, osjećala sam se potpuno i mirno." Putovala je kroz pustinje, hladne dijelove, snježne planine i šume. Svakog dana prešla je oko 40 kilometara i tako šest mjeseci, i to s jednim parom tenisica. "Bila sam sama većinu vremena i jako sam ponosna što sam to napravila. Ne mogu opisati kakva je to avantura. Kampirala sam tijekom noći u divljini, potpuno sama."

Ipak, nije sve prošlo glatko - jednom se Mary spotaknula na kamen u Kaliforniji i slomila dva rebra. Drugi put je gotovo pala s litice, a spasila se, naravno, sama. "Bilo je strašno, morala sam nekoliko dana stati kada sam se ozljedila." Treća nesreća bila je susret s velikim medvjedom oči u oči koji je otišao u drugom smjeru, ali i susret s još jednom zvijeri - vukom koji je, nasreću, pobjegao čim ju je vidio.



Mary je dala otkaz i kupila jednosmjernu kartu za San Diego u travnju. Sa sobom je imala jednu torbu sa šatorom, jednu odjevnu kombinaciju, nešto opreme za kuhanje, rekvizite za preživljavanje, hrane za nekih 10 dana i GPS. Biti potpuno sama bio je pravi izazov.



U studenom se vrazila kući svom partneru Dereku, a sada planira napisati knjigu o cijeloj svojoj avanturi.