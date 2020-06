Čišćenje posude za pečenje nikad nije bilo lakše: Isprobajte odličan trik za uklanjanje zagorenih ostataka

Bez obzira na to koliko se trudite održavati posude za pečenje, uvijek na kraju ostanu mrlje, a zagorene ostatke hrane teško je skinuti. Britanski mirror.co.uk prenosi odličan trik kako očistiti i najtvrdokornije mrlje u samo pet koraka. Prvo uzmite svoj prljavi lim za pečenje i napunite ga kipućom vodom do vrha. Ostavite ga nekoliko minuta i zatim ga ispraznite, ali nemojte ga sušiti. Zatim na dno posude naspite sodu bikarbonu, pogotovo na dijelove na kojima su ostali ostaci hrane ili je lim zagoren. Zapamtite da to treba biti soda bikarbona, a ne prašak za pecivo jer je puno jača.

Na sodu bikarbonu dodajte sloj soli – najbolji je odabir krupna morska sol. Zatim u praznu bocu s raspršivačem ulijte bijeli ili jabučni ocat te ga poprskajte po posudi. Kada se krenu raditi mjehurići, znat ćete da kreće djelovati.

Na kraju uzmite vlažnu spužvicu ili metalnu mrežicu te dobro oribajte posudu za pečenje, kao i sve mrlje i prljavštinu koje se na njoj nalaze. Za vrijeme ribanja primijetit ćete da se stvaraju mjehurići, a nakon pet do deset minuta ribanja, samo isperite posudu za pečenje i spremni ste za ponovno korištenje.

