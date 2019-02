Beogradski bračni par morali su prekinuti nakon 30 minuta svađe na TV-u

Gorica nije htjela ni sjediti pored svog supruga u emisji. "Zagorčao mi je život, a sestra i bratić su joj psovali šiptarsku majku", govori Gorica. "Ne želim se pomiriti s njim!", kaže žena.

- On je takav jedan folirant. Za mjesec dana smo se vjenčali. On nije imao para da plaća ženu koja će mu čuvati taštu. Ja sam čuvala njegovu taštu, a on bi umro bez dijagnoze da nije bilo mene - rekla je vidno uzrujana gospođa koja ispred sebe već drži papire za razvod.

Voditelji govore kako ih žele pomiriti no supruga ne želi za to ni čuti. Momir u emisiji jedva dolazi do riječi, a kaže kako ni nema dokaze koje je čuvao na lap topu da ga je varala...

"Ja imam dokaza, ali ona je meni te dokaze uzela. On ne dozvoljava da ja dodem do njega", govori Momir.

"Bacit ću ga s terase, kao što si ti bacio moje stvari!", rekla je Gorica.

"On je jedan patološki lažov, koji mi nije dao da izađem na terasu, jer je ljubomoran."

"Njegova sestra je kurva, pa su onda sve žene kurve, on je ljubomoran", govori Gorica koju je suprug optužio da flerta s prijateljem njenog sina.

Nakon toga ga supruga opet optužuje, a Momir ne može doći do riječi i govori da je psihička bolesnica.

"Skinuo je burme da kupi pištolj na crno, da me ubije."

"Htio sam registrirati auto. Kako mogu poslati nekoga da ju ubije i pretuče kad iznad nje živi čovjek iz obezbeđenja Aleksandra Vučića.", rekao je Momir.

Cijelu svađu pogledajte u videu: