Božićno čudo na Floridi: Nestali pas im je na Badnjak pozvonio na vrata

Ako vam je ikada pas nestao, pa i na samo kratko vrijeme, sigurno znate koje osjećaje to donosi. Tuga, briga, krivnja, frustracija, nada, osjećaji su to koji se izmjenjuju dok ne znamo gdje nam je ljubimac. S njima se suočila i obitelj s Floride nakon što se njihova četverogodišnja mješanka njemačkog ovčara Athena izgubila i nestala 15. prosinca, piše New York Post.

Onda je uslijedilo pravo božićno čudo. Obitelj je na Badnjak čula zvono na vratima, no sigurno se nisu nadala da je pozvonila upravo njihova voljena Athena. "Bilo je oko pola tri ujutro kada je zvonila na vrata i šapom udarala po njima. Probudila sam se i vidjela je na kameri", rekla je Athenina vlasnica, Brooke Comer iz Green Cove Springsa. Za Athenom je patilo i četvero djece, a kada su u noći čuli metež, brzo su se priključili ponovnom obiteljskom okupljanju.

"Budući da je bilo pola tri ujutro, pokušao sam ne probuditi djecu, ali su se probudila od uzbuđenja", rekla je Brooke. Comerovi su tijekom potrage za Athenom postavili fizičke i digitalne letke, pregledali sate snimki s kućnih sigurnosnih kamera i pretraživali susjedstvo uz pomoć desetaka članova svoje zajednice. Stanovnici gradova Jacksonville i Saint Augustine čak su pokušali pomoći u lociranju izgubljenog psa.

"Pratila sam sve prijavljene dojave. Mnogi su ljudi vidjeli Athenu kako prolazi kroz različita susjedstva i to je održavalo nadu da je živa. Znala sam da je još uvijek živa", rekla je Brooke. Athena, koja je također dijelom haski, bila je sretna što je stigla kući točno na vrijeme da provede Božić sa svojom ljudskom obitelji. "Nije prestala cviljeti ili zavijati otkako se vratila kući", zaključila je Brooke.