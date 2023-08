'Bivši zaručnik radi sa mnom, a ubrzo ćemo često morati i skupa putovati; treba li to smetati mom mužu?'

Našla sam se u nezgodnoj situaciji; naime moj bivši zaručnik. s kojim sam provela pet godina, trenutno radi sa mnom i, iako inače radimo na različitim odjelima, sada blisko surađujemo na jednom projektu koji okuplja ljude iz cijele tvrtke i koji će trajati oko godinu dana. Moramo zato skupa otputovati u inozemstvo i raditi zajedno svaki dan, ispričala je žena u pismu terapeutkinji i Mirror kolumnistici Collen. U sretnom je, kaže, braku šest godina, ali još nema djece, a kad je svom mužu rekla za bivšeg i spomenuti projekt, nije mu, naravno, bilo drago. "On je obično dosta ravnodušan oko većine stvari, ali sada kaže da mu se ne sviđa ideja da ću svaki dan provoditi s tipom za kojeg sam bila zaručena, plus s njim često putovati u inozemstvo i odsjedati u hotelima. Shvaćam odakle to dolazi, ali ja sam okončala stvari s njim i ta veza je završila prije više godina", piše ona. "Zapravo ne znam što mogu učiniti jer ne mislim napustiti svoj posao. Ima li moj muž pravo ili je naprosto djetinjast?", pitala je.

"Ne mislim da je djetinjast; on vam govori o nečemu što ga brine, što je daleko bolje nego da svoje emocije drži u sebi i u tajnosti. A to je tip s kojim ste bili dugo i kojeg ste dovoljno voljeli da mu u jednom trenutku kažete "da". Mislim da bi se zbog toga svatko osjećao barem malo zabrinuto ili nesigurno", napisala joj je Collen.

"Dakle, mislim da se sve svodi na to da ga vi trebate umiriti i da trebate biti otvoreni i transparentni oko svega. Možda vi znate da više nikada nećete biti zainteresirani za svog bivšeg, ali vaš muž na to gleda iz drugog kuta. Kada bih ja, na primjer, morala raditi sa svojim bivšim, sto posto sigurna da će to biti samo posao, prihvatila bih da moj partner zbog toga brine ili ima neka pitanja i nesigurnosti", kaže.

"Da ga lakše uvjerite, dok radite na tom projektu, postavite neke granice s bivšim i recite mužu kakve su. Na primjer, da se nećete družiti van posla, osim ako se radi o radnom događaju. Možda bi i, ako ćete često biti u inozemstvu, muž mogao ponekad otići s vama na putovanje. Tako i moj partner ponekad ide sa mnom u London kada moram biti tamo. Možete nešto raditi zajedno kad budete imali slobodnog vremena i on će odmah biti sigurniji. Nadamo se da će brzo shvatiti da nema razloga za brigu, a vi pokušajte ne biti ljuti na njega ili zauzimati obrambeni stav prema njemu; on vas voli i samo traži malo sigurnosti", zaključila je terapeutkinja.

Muškarac tvrdi: 'Ključ sretnog braka je redovito varanje žene'