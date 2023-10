Bivša djevojka ga je prevarila pa lažirala trudnoću da ga zadrži: 'Miješa mi se u novu vezu!'

Muškarac je otkrio kako se njegova bivša djevojka pretvarala da je trudna kako bi ga namamila natrag u vezu i uhvatila u zamku. Naime, njegova bivša djevojka, Nicole, maltretirala je njegovu novu djevojku Erin na njezinom radnom mjestu, što ju je dovelo do suza. Bivši je tada priznao šokantno ponašanje tijekom njihove veze. Rekao je da je izmislila trudnoću, piše Mirror.

Nakon što je veza završila, Nicole je objavila trudnoću i počela se miješati u novu vezu bivšeg s Erin. Zaključila je da je čak i Erinino radno mjesto u redu te je i tamo odlučila širiti laž o trudnoći. Muškarac je na Redditu napisao: "Dakle, Nicole, moja bivša, na kraju je poslala e-poruku Erininoj šefici (pronašla je tvrtku na njezinom LinkedIn profilu, a zatim svima poslala grupnu e-poruku). Napisala je da smo zaručeni i da imamo dijete na putu, i rekla Erininoj šefici da kaže Erin da ostavi našu obitelj na miru! Erin me nazvala plačući. Srećom, njezina je tvrtka nije otpustila, ali bilo joj je prilično neugodno. Pokazala mi je poruku."

Tada je odlučio da je dosta. "Odlučio sam se osobno sastati s Nicole i ostati miran da vidim mogu li s njom otići liječniku. Kad smo se sreli, pitao sam koliko dugo je trudna. Rekla je da ne zna točno."Rekao je svojoj bivšoj da bi trebali otići na "ultrazvuk" da utvrde koliko dugo trudnoća traje. "Rekla je da je liječnik neće primiti najmanje tri mjeseca. Pitao sam kako je to moguće, a ona se naljutila, rekavši da to ne čini razliku. Optužila me da sam sebični narcis i rekla da mrzi sve nas, spominjući svog kolegu Josha."

Muškarčeva bivša tada se rasplakala, priznajući da je imala aferu s Joshom s vremena na vrijeme tijekom njihove veze. "Prekinula je sa mnom nadajući se da bi mogla biti s Joshom, ali on je želio samo nasumične veze. Zato je izmislila cijelu priču o trudnoći, govoreći: 'Shvatila sam da te još uvijek volim! Želim biti s tobom zauvijek.' Pitao sam je da potvrdi da nije trudna, a ona je vrisnula: 'Ne, nisam, ali zar nisi čuo da te još volim?' Nakon toga sam otišao", ispričao je.

Jedan je korisnik komentirao: "Čovječe, tvoja bivša je luda. Budući da je već dokazala koliko može biti psihopat, čuvaj si leđa. Ako čak i pomisliš da bi mogla imati pristup tvom domu ili bilo kakvim lozinkama za financije ili račune, promijeni ih. Razmisli o nabavi neke sigurnosne kamere. "Njemu je potrebna zabrana prilaska od njegove bivše i to što prije. Njezino slanje e-maila njegovoj djevojci i cijeloj tvrtki i to što je ona zamalo dobila otkaz je pravni status za uznemiravanje", dodao je netko drugi.

