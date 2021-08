'Bilo mi je dosadno pa sam imala seks s bivšim, ali još uvijek volim sadašnjeg dečka'

- Moj dečko i ja smo zajedno četiri godine, no nedavno su mi dosadile naše razlike u razmišljanjima. Zbog toga sam počela razgovarati s bivšim dečkom. U početku je to bio samo razgovor, ali onda smo se vidjeli i otkrila sam da me još uvijek seksualno privlači, pa smo se ponovno sreli i imali seks - napisala je jedna djevojka za Mirror.

Međutim, počela se osjećati loše i shvatila je da, iako joj je bivši dečko i dalje privlačan te seks s njime je bio odličan, zaljubljena je u svog dečka i želi provesti život s njim. Zna da to nije dobar izgovor, ali osjeća se kao da je morala spavati s bivšim kako bi otkrila osjećaje prema dečku.

- Hvata me panika da će nam to uništiti stvari i osjećam se krivo. Sada sam sigurna da želim da budemo zajedno, ali brinem se da sam uprskala sve. On nije muškarac koji bi olako shvatio moju aferu i mislim da bi među nama bilo gotovo da mu kažem što sam učinila. Što da napravim? - upitala je stručnjakinju.

- Bojim se da samo vi možete znati možete li živjeti s krivnjom. No, ako šutite i ostanete zajedno, morate biti iskreni prema sebi. Što ćete učiniti kad vam opet dosadi? Sve veze imaju vrhunce i padove, pogotovo kad ste dulje vrijeme zajedno. Sve odnose treba njegovati, a kad postane teško, odgovor nije uskočiti u krevet s nekim drugim. Morate se zapitati isplati li se izgubiti osobu s kojom ste izgradili život, a odgovor je obično ne - odgovorila joj je Coleen Nolan.

