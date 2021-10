Balkanci otkrili kako je izgledao najgori spoj na kojem su bili: ‘Podrigivala je u kinu i povraćala po mom automobilu'

Prvi susret, odnosno spoj s osobom koja vam se sviđa nije baš jednostavan. Nervoza je uvijek prisutna, želite ostaviti što bolji dojam i trudite se da sve prođe u najboljem redu. Ipak, ponekad se dogodi da se ne svidite jedno drugome i da cijeli spoj prođe jako čudno, a doma odlazite s mislima da se više nikada nećete čuti s tom osobom. Upravo takva, loša i neugodna, iskustva podijelili su Redditori s Balkana na ovoj društvenoj mreži.



Na pitanje koji je najgori spoj na kojem su bili jedan mladić je ispričao "onaj na koji je dovela dvije prijateljice". Naime, došli su u kafić u kojem su sjedile njezine dvije prijateljice, a ona se pravila da je to slučajnost. Djevojke su se nakon nekog vremena sjele za stol bliže njima, a onda je njegova pratnja rekla da bi mogle sjesti s njima i pričati mu o teorijama zavjere u koje vjeruju. Pristao je misleći da će to trajati kratko, ali one su toliko pričale da nije stigao niti upoznati djevojku s kojom je izašao. "Mom raspoloženju nije pomogla ni loša predstava Liverpoola koji je sa 3:0 poražen od Arsenala. Užas, čak su me i natjerale da zapratim nekog psa na Instagramu kojeg sam nakon odlaska otpratio. Možda ne zvuči užasno, ali je bilo neugodno, pogotovo meni kao manje komunikativnoj osobi u društvu nepoznatih ljudi."



Nakon njega se javila jedna djevojka i rekla kako joj je najgore bilo kada se mladić uopće nije pojavio, a niti javio porukom ili pozivom da neće doći. "Čekala sam sat vremena i razmišljala o svom životu", rekla je.

Građani o padu Facebooka, Instagrama i WhatsAppa: "Htio bi da nam se to češće događa, bilo mi je lijepo bez društvenih mreža"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Kad smo se našli on je teturao i toliko jako bazdio na alkohol da sam valjda i ja apsorbirala pokoji promil kroz zrak. Bacio se na mene da me zagrli i onda me pokušao poljubiti - bio je tek drugi dejt. Zviznula sam mu šamar onako zidarski da je pijana budala pao na pod i počeo plakati?! Otišla sam prijateljici nakon toga", ispričala je neobično iskustvo još jedna djevojka.



Dosta muškaraca je pisalo kako su se djevojke jednostavno nepristojno ponašale i to ih je potpuno odbilo. Jedna je podrigivala u kinu, komentirala film na glas, druga se napila i povraćala po njegovom automobilu, treća je pričala samo o bivšem i spomenula kako se htjela ubiti tabletama... Naravno, niti jedan od njih se nije kasnije javio za drugi susret.



S druge strane, djevojke su najviše pod "najgori dejt" navodile susrete s muškarcima koji bi ih vrijeđali - za frizuru, odjeću, kilograme, šminku... "Jedan mi je rekao da trebam početi nanositi puder četkicom, a ne beauty blenderom", nasmijala je komentarom jedna Redditovka ostale.



Također, puno loših spojeva dogodilo se jer se ljudi prethodno nisu poznavali uživo već su se samo dopisivali putem društvenih mreža - najčešće Tindera.

Odlučila testirati 'darežljivost' frajera s kojim je na spoju pa dovukla 23 rođaka na večeru