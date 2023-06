Ako i niste fan, dajte joj šansu: Brokulu ispecite na grillu i pospite furikake mješavinom!

Ako je itko radio anketu o najomraženijem povrću, vjerojatno bi pokazala da najviše ljudi ne voli upravo okus brokule, što je prava šteta s obzirom na to da je riječ o čudesnoj namirnici koja pomaže u usporavanju starenja i detoksikaciji organizma, blagotvorno djeluje i ublažava alergije, prehlade, artritis i neke bolesti oka, a prema istraživanjima njeni spojevi pozitivno utječu i na neke oblike karcinoma. Uz sve to, brokula tijelu pomaže podići nivo energije i održati vitalnost, a mnogi su se uvjerili da pomaže i kod mršavljenja. Zbog tih brojnih dobrobiti na zdravlje, ako do sada jeste pokušajte brokulu više ne izbjegavati. Čak i oni koji ju ne vole priznaju da im je brokula najukusnija kad je pečena na grillu, pa isprobajte ovaj recept za grill brokulu sa furikake japanskom mješavinom.

Ona naime u sebi obično sadrži usitnjene komadiće sušene ribe, sezama, ružmarina, soje, morske trave, soli, šećera i glutamata, a ti začini zajedno, smatraju obožavatelji, jelima dodaju slankasti umami okus koji će savršeno upotpuniti okus brokule s roštilja. U slast!

Sastojci:

1 glavica brokule

1 žlica sezamovog ulja

½ žličice morske soli

¼ žličice svježe mljevenog crnog papra

1 žlica furikake

Roštilj zagrijte kao inače, a brokulu narežite po dužini, na otprilike pet odrezaka debelih oko 1.5 cm. Svaku krišku premažite sezamovim uljem i začinite solju i paprom. Pecite brokulu na srednje jakoj, neizravnoj vatri 8-10 minuta, dok ne potamni. Okrenite i pecite još 8 do 10 minuta. Maknite s vatre, pospite furikake mješavinom i poslužite kao predjelo ili kao prilog uz meso sa grilla.

