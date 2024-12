Ako često razmišljate kako promijeniti svoj osmijeh, evo rješenja koja bi vam mogla pomoći!

Prema nekim istraživanjima, Hrvati su po oralnoj higijeni pri samom europskom dnu. Nažalost, svijest o tome koliko su zdravi zubi važni za kvalitetan život je niža u odnosu na ostale europske zemlje.

Osobe koje pate od nedostatka zubi ili čestih bolova u zubima vrlo dobro znaju koliko su im svakodnevne stvari poput uživanja u hrani i piću ograničene, a da ne govorimo o osjećaju srama prilikom druženja i fotografiranja s prijateljima i rodbinom.

Niste jedini ako si svake Nove godine poželite novi osmijeh koji će promijeniti vašu svakodnevnicu.

Novogodišnja odluka: smiješiti se više!

Ako čitate ovaj tekst i kimate glavom jer i sami znate koliko vas vaš osmijeh sputava svaki dan, nastavite dalje čitati i pronaći ćete rješenje za svoj osmijeh!

1. Originalna ALL-ON-4 metoda

“ALL-ON-4 metoda namijenjena je za sve odrasle osobe kojima nedostaju svi zubi ili su im postojeći zubi predviđeni za vađenje”, objašnjava stomatolog dr. med. dent. Andrej Božić te ističe da ovo fiksno rješenje uključuje četiri implantata po čeljusti na kojima se radi fiksni rad. Što to znači? To znači da ukoliko ste do sada nosili mobilnu protezu, čaša će vam služiti samo za piće, a ne za držanje proteze. Brojne su prednosti i pozitivne promjene kod pacijenata koji nakon All-on-4 metode napokon mogu jesti svoje omiljeno jelo i smiješiti se puni samopouzdanja.

Posebnost ALL-ON-4 metode je u tome što se ona radi na implantatima s doživotnom garancijom tako da ste sigurni da dobivate kvalitetan rad koji će trajati. Osim garantirane kvalitete, zahvaljujući načinu izrade originalne ALL-ON-4 metode, nove (privremene) zube možete dobiti u roku od 24 sata. Iako to zvuči predobro da bi bilo istinito, to zaista je tako. Stomatolog koji ima bogato iskustvo znat će kako izvesti ovaj zahvat bez ikakvih komplikacija. Dr. Božić ističe da je kod All on 4 zahvata važan individualni pristup prema pacijentu, te da klinika mora ima vlastiti dentalni laboratorij u sklopu ordinacije jer se na taj način omogućava nadzor kvalitete i upotrebljenih materijala.

2. Prozirni aparatić za zube

“Krivi zagriz i neravni zubi ne narušavaju samo estetiku osmijeha kako većina misli. Osobe koje imaju krivi zagriz oštećuju svoje zube tako što ih, silom koja nastaje prilikom žvakanja, dodatno troše”, objašnjava specijalist ortodoncije dr. Katarina Krajačić.

Ortodontska terapija prozirnim aparatićem popularna je u cijelom svijetu zbog brojnih prednosti koje donosi:

prozirne udlage kojima se ispravljaju zubi su gotovo nevidljive,

prozirne udlage nemaju metalne žice ili bravice kao kod klasičnih aparatića za zube,

prozirne udlage ne smetaju prilikom jela jer se u tom trenutku skidaju,

za vrijeme terapije Invialign prozirnim udlagama moguće je čak i poboljšanje periodontalnog zdravlja (zubnog mesa).

terapija se kreira individualno prema potrebama svakog pacijenta, a zahvaljujući naprednoj tehnologiji terapija traje kraće nego s klasičnim aparatićima za zube.

3. Izbjeljivanje zubi

Bijeli zubi već dugo su u modi i danas je uobičajeno raditi izbjeljivanje zubi. Ukoliko imate zdrave zube, izbjeljivanjem zubi možete postići ljepši i blistaviji osmijeh u najkraćem roku.

Postoji više načina kako možete izbijeliti svoje zube, a glavna podjela je na:

izbjeljivanje kod kuće ,

izbjeljivanje kod stomatologa.

Prije odluke kako ćete izbijeliti svoje zube, najbolje bi bilo konzultirati se sa svojim stomatologom koji će moći procijeniti koji način izbjeljivanja je najbolji za vaše zube.

Ako već dugo razmišljate kako bi izgledao vaš jedan dan s novim osmijehom, ohrabrite se i istražite koje bi rješenje bilo najbolje za vas! Uz pomoć digitalne simulacije osmijeha možete unaprijed vidjeti kako bi izgledao vaš idealan osmijeh.

Kako treba izgledati prvi pregled?

Za svaki stomatološki problem postoji rješenje i zato nemojte se ustručavati prijaviti se na prvi pregled. Pri tom važno je odabrati kliniku u kojoj imate na raspolaganju stručnjake iz svih područja stomatologije: od ortodoncije, implantologije, protetike do parodontologije.

“Iz našeg iskustva, pacijentima je puno lakše nakon pregleda i konzultacija jer osim što točno znaju kakva je njihova situacija, dobiju i neobvezujuću ponudu s točno izraženim cijenama” dr. med. dent. Petar Bago.

Prvi pregled uključuje:

ortopan dijagnostiku savjetovanje sa stomatolozima izradu personaliziranog plana terapije i troškova liječenja

Napravite prvi korak već danas i uđite u novu godinu s novim osmijehom!